قیمت بیت‌کوین در اتفاقی غیرمنتظره در صرافی کراکن و در بازار معاملاتی BTC/CAD ، در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶ تا محدوده ۱۶ هزار و ۹۰۰ دلار سقوط کرد؛ این در حالی است که بهای جهانی این رمزارز همچنان در محدوده ۵۷ تا ۵۹ هزار دلار قرار داشت.

به گزارش تابناک، بازار رمزارزها در ۲۱ نوامبر شاهد نوسانی غیرعادی در صرافی کراکن بود؛ جایی که قیمت بیت‌کوین در جفت‌ارز معاملاتی BTC/CAD به‌شدت کاهش یافت و تا ۲۴ هزار و ۲۵۰ دلار کانادا، معادل تقریبی ۱۶ هزار و ۹۰۰ دلار آمریکا، رسید.

این افت ناگهانی در شرایطی رخ داد که قیمت جهانی بیت‌کوین در همان زمان در محدوده ۵۷ تا ۵۹ هزار دلار معامله می‌شد و اختلاف قابل توجهی میان نرخ ثبت‌شده در بازار دلار کانادا و سایر بازارهای جهانی به وجود آمد.

بررسی داده‌های معاملاتی منتشرشده نشان می‌دهد بازار BTC/CAD حدود ۱۴ ساعت با نوسان و اختلال همراه بوده است. در این بازه، ۲۸ سفارش فروش بزرگ با مجموع حجم ۳۶۳ بیت‌کوین ثبت شد و حجم کل معاملات این جفت‌ارز به حدود ۵۹۲ بیت‌کوین رسید.

همچنین طی یک بازه ۱۵ دقیقه‌ای، حدود ۲۲٫۳۸ بیت‌کوین در محدوده سقوط قیمت معامله شد؛ موضوعی که از شدت نوسانات در این بازار حکایت دارد.

علت سقوط ناگهانی چه بود؟

کمبود نقدینگی در بازار BTC/CAD ، فشار سفارش‌های فروش و اختلال احتمالی در بازار تبدیل دلار کانادا از جمله عواملی هستند که به‌عنوان دلایل احتمالی این اتفاق مطرح شده‌اند.

به نظر می‌رسد کاهش عمق بازار و نبود سفارش‌های خرید کافی در برابر حجم بالای سفارش‌های فروش، زمینه افت شدید قیمت را فراهم کرده باشد؛ با این حال، علت قطعی این نوسان غیرعادی هنوز مشخص نشده است.

این اتفاق بار دیگر اهمیت نقدینگی و عمق بازار در صرافی‌های رمزارزی را نشان می‌دهد؛ چراکه قیمت ثبت‌شده در یک جفت‌ارز معاملاتی کم‌عمق، لزوماً بیانگر ارزش واقعی بیت‌کوین در بازار جهانی نیست و نباید آن را با سقوط عمومی قیمت این رمزارز اشتباه گرفت.



