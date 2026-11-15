قیمت بیت‌کوین در ادامه ریزش‌های اخیر به محدوده ۶۲ هزار دلار رسیده است؛ هم‌زمانی افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، خروج نزدیک به ۲ میلیارد دلار سرمایه از صندوق‌های بورسی و تسویه اجباری صدها میلیون دلار قرارداد معاملاتی، شرایط دشواری را برای بازگشت بزرگ‌ترین رمزارز جهان ایجاد کرده است.

به گزارش تابناک؛ بازار ارزهای دیجیتال در شرایطی با موج تازه کاهش قیمت مواجه شده که مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی و رفتار سرمایه‌گذاران، مسیر حرکت بیت‌کوین را تحت تأثیر قرار داده است. افت قیمت این رمزارز به محدوده ۶۲ هزار دلار در حالی اتفاق افتاده که نشانه‌های کاهش نقدینگی و عقب‌نشینی خریداران در بخش‌های مختلف بازار مشاهده می‌شود.

بررسی تحولات اخیر نشان می‌دهد منشأ فشار بر بیت‌کوین را باید فراتر از معاملات روزانه جست‌وجو کرد. تغییر انتظارات درباره سیاست‌های پولی آمریکا، کاهش ورود منابع مالی از مسیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و افزایش زیان معامله‌گران اهرمی، شرایطی ایجاد کرده که در آن هر موج فروش می‌تواند به کاهش بیشتر قیمت‌ها منجر شود.

افزایش بازده اوراق آمریکا؛ سرمایه‌ها به کدام سمت می‌روند؟

یکی از مهم‌ترین تحولات مؤثر بر بازار رمزارزها، تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران درباره آینده نرخ بهره در آمریکاست. انتشار آمار تورم ماهانه اکتبر که از رشد ۰.۴ درصدی سطح قیمت‌ها حکایت دارد، احتمال تداوم سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه یا افزایش نرخ بهره را در محاسبات فعالان بازار تقویت کرده است.

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا نیز طی چند روز از ۴.۸۶ درصد به ۵.۱۰ درصد رسیده است. این افزایش از آن جهت اهمیت دارد که اوراق دولتی آمریکا در مقایسه با دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین، نوسان و ریسک متفاوتی دارند و افزایش بازده آنها می‌تواند بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری را به خود جذب کند.

در چنین فضایی، نگهداری دارایی‌هایی که درآمد دوره‌ای مشخصی ایجاد نمی‌کنند، برای برخی سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری پیدا می‌کند. بنابراین، فشار واردشده بر بیت‌کوین تنها ناشی از تحولات داخلی بازار ارزهای دیجیتال نیست و با تغییر شرایط سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان نیز ارتباط دارد.

عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران نهادی از بازار بیت‌کوین

یکی دیگر از نشانه‌های تضعیف تقاضا را می‌توان در عملکرد صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین مشاهده کرد. آمارها نشان می‌دهد صندوق‌های اسپات بیت‌کوین در آمریکا طی هفت روز معاملاتی پیاپی با خروج خالص یک میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار سرمایه مواجه شده‌اند.

اهمیت این رقم صرفاً به حجم منابع خارج‌شده محدود نمی‌شود. صندوق‌های بورسی در دوره‌های صعودی یکی از مسیرهای ورود سرمایه به بازار بیت‌کوین محسوب می‌شوند و کاهش تقاضا از این مسیر می‌تواند بر تعادل میان خریداران و فروشندگان تأثیر بگذارد.

تداوم خروج سرمایه از این صندوق‌ها در شرایط کاهش قیمت، نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران بزرگ نیز برای افزایش موقعیت‌های خود احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. چنین رفتاری می‌تواند سرعت بازیابی بازار را کاهش دهد؛ زیرا بازگشت پایدار قیمت‌ها معمولاً به تقویت تقاضا و ورود منابع تازه نیاز دارد.

فروش‌های اجباری چگونه سقوط قیمت را تشدید کردند؟

در کنار تحولات اقتصاد کلان و کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری، وضعیت معاملات اهرمی نیز نقش مهمی در افزایش نوسانات اخیر داشته است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از بازار مشتقه، ارزش موقعیت‌های معاملاتی بیت‌کوین که طی یک شبانه‌روز به‌صورت اجباری بسته شده‌اند، به حدود ۷۴۱ میلیون دلار رسیده است. نزدیک به ۹۳ درصد این رقم به موقعیت‌های خرید اختصاص داشته؛ معاملاتی که با انتظار افزایش قیمت باز شده بودند.

معامله‌گران اهرمی با استفاده از سرمایه‌ای بیش از موجودی اولیه خود وارد بازار می‌شوند. این شیوه در زمان حرکت مطلوب قیمت می‌تواند سود را افزایش دهد، اما هنگام کاهش شدید قیمت، زیان نیز با سرعت بیشتری گسترش می‌یابد.

در نتیجه، زمانی که ارزش دارایی به سطح مشخصی کاهش پیدا کند، سامانه معاملاتی برای جلوگیری از افزایش زیان، موقعیت را به‌صورت خودکار می‌بندد. افزایش تعداد این تسویه‌ها می‌تواند فشار فروش جدیدی ایجاد کند و کاهش قیمت را به سایر معاملات نیز منتقل سازد.

به همین دلیل، بخشی از شدت ریزش اخیر را باید ناشی از واکنش زنجیره‌ای بازار مشتقه دانست؛ فرآیندی که در آن افت اولیه قیمت، به بسته شدن معاملات و سپس افزایش فشار فروش منجر می‌شود.

کاهش ۱۱.۵ میلیارد دلاری نقدینگی بالقوه بازار رمزارزها

نشانه دیگری که در ارزیابی وضعیت بازار اهمیت دارد، تغییر عرضه استیبل‌کوین‌هاست. برآورد پژوهشی کوین‌بیس نشان می‌دهد عرضه سه استیبل‌کوین بزرگ طی یک دوره ۳۰روزه حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.

استیبل‌کوین‌ها به دلیل پیوند ارزش آنها با دارایی‌هایی مانند دلار، یکی از ابزارهای اصلی جابه‌جایی سرمایه و انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال هستند. کاهش عرضه این دارایی‌ها می‌تواند بیانگر خروج بخشی از منابع از چرخه معاملات رمزارزی یا کاهش تقاضا برای نگهداری نقدینگی در این بازار باشد.

البته کاهش عرضه استیبل‌کوین‌ها به‌تنهایی اثبات‌کننده خروج تمام این مبلغ از بازار نیست، اما در کنار خروج سرمایه از صندوق‌های بیت‌کوین و افزایش معاملات تسویه‌شده، نشانه‌ای از محدودتر شدن ظرفیت نقدینگی برای حمایت از قیمت‌ها به شمار می‌رود.

آینده بیت‌کوین؛ بازگشت قیمت یا ادامه اصلاح؟

رسیدن بیت‌کوین به محدوده ۶۲ هزار دلار، توجه معامله‌گران را به احتمال شکل‌گیری تقاضای تازه در این سطح جلب کرده است. با این حال، اهمیت یک محدوده قیمتی به معنای تضمین توقف کاهش قیمت نیست و رفتار سرمایه‌گذاران در روزهای آینده نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

در شرایط فعلی، سه متغیر می‌توانند بر مسیر کوتاه‌مدت بازار اثرگذار باشند: تغییر انتظارات نسبت به تصمیم‌های فدرال رزرو، توقف خروج سرمایه از صندوق‌های بورسی و کاهش حجم موقعیت‌های اهرمی آسیب‌پذیر.

اگر تقاضای سرمایه‌گذاری تقویت شود و فشار فروش ناشی از معاملات اهرمی کاهش یابد، امکان تثبیت قیمت و شکل‌گیری یک دوره بازیابی وجود خواهد داشت. در مقابل، ادامه خروج منابع مالی و افزایش بازده اوراق دولتی آمریکا می‌تواند شرایط را برای خریداران دشوارتر کند.

بر این اساس، مسئله اصلی بازار بیت‌کوین در مقطع کنونی صرفاً حفظ یک سطح قیمتی مشخص نیست، بلکه بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و تقویت جریان نقدینگی است. بدون بهبود این دو عامل، افزایش‌های کوتاه‌مدت قیمت ممکن است دوام چندانی نداشته باشند.

منبع: فارس



