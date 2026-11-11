به گزارش سرویس خودرو تابناک ، سرعت ۵۰۰ کیلومتر بر ساعت برای سال‌ها قلمرو خودروهایی بود که موتورهای احتراق داخلی عظیم، آیرودینامیک پیچیده و مهندسی بسیار پرهزینه داشتند. حالا یک خودروی برقی چینی از این مرز عبور کرده است؛ یانگ‌وانگ U۹ Xtreme متعلق به زیرمجموعه لوکس BYD ، در اول نوامبر ۲۰۲۶ در ابوظبی به سرعت ۵۰۳.۱۷ کیلومتر بر ساعت رسید و رکورد قبلی خودش را شکست.

این عدد از یک آزمایش معمولی در مسیر کوتاه به دست نیامده است. محل ثبت رکورد، بخشی از جاده بین‌المللی شیخ خلیفه بن زاید، در منطقه الظفره ابوظبی بود که برای اجرای آزمایش در اختیار تیم قرار گرفت. مارک باسنگ، راننده آلمانی مسابقات استقامت و خودروهای اسپرت، پشت فرمان U۹ Xtreme نشست. فدراسیون بین‌المللی اتومبیل‌رانی، FIA ، این سرعت را به رسمیت شناخته و خودرو دو رکورد گینس در زمینه بیشترین سرعت ثبت‌شده برای یک خودروی تولیدی در حرکت یک‌طرفه و یک خودروی تولیدی برقی در همین شرایط به دست آورده است.

این رکورد، عدد قبلی همین خودرو یعنی ۴۹۶.۲۲ کیلومتر بر ساعت را که در سپتامبر ۲۰۲۵ در پیست آزمایش ATP پاپنبورگ آلمان ثبت شده بود، پشت سر گذاشت. فاصله دو رکورد شاید روی کاغذ فقط حدود هفت کیلومتر بر ساعت باشد، اما عبور از مرز ۵۰۰ کیلومتر بر ساعت برای یک خودروی تولیدی، یک نقطه عطف فنی محسوب می‌شود.

چهار موتور برقی و بیش از سه هزار اسب‌بخار

U۹ Xtreme از چهار موتور الکتریکی مستقل استفاده می‌کند؛ هر چرخ یک موتور دارد و مجموع خروجی اعلام‌شده مجموعه به بیش از ۳۰۰۰ اسب‌بخار می‌رسد. BYD در مشخصات این نسخه، قدرت را ۳۰۱۹ اسب‌بخار اعلام کرده است. معماری الکتریکی ۱۲۰۰ ولتی، موتورهایی با قابلیت چرخش تا ۳۰ هزار دور در دقیقه و سامانه کنترل گشتاور مستقل برای هر چرخ، بخش مهمی از مجموعه فنی خودرو را تشکیل می‌دهند.

وجود چهار موتور فقط برای ثبت عدد بزرگ‌تر در کاتالوگ نیست. سامانه کنترل گشتاور می‌تواند نیروی هر چرخ را به‌صورت مستقل تنظیم کند و در سرعت‌های بالا، هنگام تغییر مسیر و خروج از پیچ، نقش مهمی در حفظ تعادل خودرو داشته باشد. در چنین سرعتی، کوچک‌ترین تغییر در سطح تماس تایر، وضعیت تعلیق یا جریان هوا می‌تواند رفتار خودرو را تغییر دهد. قدرت بالا بدون کنترل دقیق، بیشتر شبیه یک دردسر گران‌قیمت است تا یک مزیت مهندسی.

باتری نیز باید بتواند در مدت کوتاه، انرژی بسیار زیادی را به چهار موتور برساند. BYD برای U۹ Xtreme از باتری Blade با شیمی لیتیوم‌آهن‌فسفات و نرخ تخلیه بالا استفاده کرده است. این مجموعه برای تحمل بار الکتریکی و حرارتی سنگین طراحی شده؛ موضوعی که در یک خودروی برقی با چنین توان خروجی، به اندازه خود موتور اهمیت دارد.

اما مهندسی خودرو به موتور و باتری ختم نمی‌شود. در آماده‌سازی رکورد ابوظبی، تیم فنی زاویه بال عقب را برای افزایش نیروی رو به پایین محور عقب تغییر داد، تنظیمات نرم‌افزار تعلیق را متناسب با ناهمواری‌های مسیر اصلاح کرد و فشار تایرها را برای پایداری بیشتر در سرعت بالا تنظیم کرد. این جزئیات نشان می‌دهد رسیدن به ۵۰۳ کیلومتر بر ساعت فقط با افزایش توان ممکن نشده است؛ خودرو باید در همان سرعت روی زمین بماند و فرمان‌پذیری خود را حفظ کند.

رکوردی که با یک عدد تمام نمی‌شود

یکی از نکات جالب رکورد جدید، محل اجرای آن است. آزمایش در یک مسیر جاده‌ای کنترل‌شده در ابوظبی انجام شد و به گفته BYD ، حدود ۱۰ کیلومتر از جاده برای اجرای برنامه در اختیار تیم قرار گرفت که طولانی‌ترین مسیر مستقیم آن هفت کیلومتر بود. تیم ابتدا در ۳۱ اکتبر به حداکثر سرعت حدود ۴۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید و پس از بررسی داده‌ها، تنظیمات آیرودینامیک، تعلیق و تایر را تغییر داد. رکورد نهایی روز اول نوامبر ثبت شد.

U۹ Xtreme پیش از این هم توانایی خود را در پیست نشان داده بود. این خودرو در پیست نوربرگ‌رینگ نوردشلایفه آلمان زمان ۶ دقیقه و ۵۹ ثانیه و ۱۵۷ هزارم ثانیه را ثبت کرده و رکورد خودروی برقی تولیدی در این مسیر را به نام خود زده است. ثبت رکورد سرعت مستقیم و عملکرد سریع در یک پیست فنی، دو آزمون متفاوت‌اند؛ اولی پایداری در سرعت بسیار بالا را می‌سنجد و دومی ترکیبی از شتاب، ترمزگیری، پیچیدن و دوام حرارتی را.

BYD اعلام کرده نسخه U۹ Xtreme در تیراژ بسیار محدود و حداکثر ۳۰ دستگاه عرضه می‌شود. پس با محصولی روبه‌رو هستیم که قرار نیست در خیابان‌های شهر به تعداد زیاد دیده شود یا بازار خودروهای اسپرت را به‌تنهایی متحول کند. اهمیت آن بیشتر در فناوری‌هایی است که شرکت چینی برای توسعه موتورهای پرسرعت، مدیریت حرارت، کنترل گشتاور و تعلیق به کار گرفته است.

البته رکوردشکنی به معنای پایان رقابت نیست. رسیدن به سرعت ۵۰۳ کیلومتر بر ساعت یک دستاورد بزرگ است، اما دوام خودرو، عملکرد تکرارپذیر در شرایط مختلف، ایمنی و توانایی استفاده روزمره معیارهایی جداگانه‌اند. یک ابرخودرو می‌تواند در مسیر بسته رکورد بزند، اما قرار نیست همان عملکرد را در هر جاده و هر شرایط آب‌وهوایی ارائه کند.

سال‌ها تصور می‌شد خودروهای برقی برای سرعت‌های بسیار بالا با محدودیت روبه‌رو هستند؛ U۹ Xtreme نشان داده این تصور دیگر به شکل گذشته قابل دفاع نیست. چینی‌ها حالا فقط در رقابت قیمت و برد باتری حضور ندارند؛ آن‌ها به سراغ رکوردهایی رفته‌اند که زمانی در انحصار نام‌های باسابقه اروپایی بود. حالا باید دید رقبای این خودرو چه پاسخی برای عبور از مرز ۵۰۰ کیلومتر بر ساعت آماده می‌کنند.