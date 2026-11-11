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امدادرسانی نیروی دریایی ارتش به کارکنان سکوی نفتی پارس جنوبی

در پی وقوع حریق در سکوی نفتی پارس جنوبی، دریادلان نیروی دریایی ارتش، ضمن اجرای عملیات امداد و نجات، اقدام به انتقال کارکنان این سکو به ساحل کردند.

کد خبر: 4201290تاریخ انتشار: 1569 بازدید۰
سکوی نفتی
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ارتش، پس از وقوع حریق در سکوی نفتی SPD۱۴D پارس جنوبی و لزوم تخلیه اضطراری کارکنان این سکوی نفتی، دریادلان نیروی دریایی ارتش با وجود شرایط نامساعد جوی، تلاطم دریا و ارتفاع بیش از سه متری امواج، عملیات امداد، نجات و انتقال ۱۷ نفر از نیروهای مستقر در سکو به ساحل را اجرا کردند.

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پس از انتقال کارکنان به شناور، اقدامات اولیه پزشکی و امدادی انجام و لباس و غذای گرم در اختیار آنان قرار گرفت.

در ادامه نیز شناور امدادی نیروی دریایی به‌منظور تحویل نجات‌یافتگان به مراکز امدادی، عازم جزیره لاوان شد.

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برچسب ها

حادثهپارس جنوبینیروی دریایی ارتشامدادرسانیسکوی نفتی

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