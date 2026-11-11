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تابناک
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امدادرسانی به کارگران پارس جنوبی دشوار شد

مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: در عملیات نجات کارگران حادثهٔ پارس‌جنوبی، ۳ شناور توانستند به موقعیت قایق‌های نجات دسترسی پیدا کنند.

کد خبر: 4201170تاریخ انتشار: 1458 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: به‌دلیل نامساعدبودن شرایط جوی و طوفانی‌بودن دریا، امکان انتقال مستقیم کارگران این سکو از قایق نجات به شناور ناجی وجود نداشت؛ لذا تصمیم بر آن شد که قایق‌ها یدک‌کشی شوند.

او افزود: درحال‌حاضر این قایق‌ها درحال حرکت به‌سمت جزیرهٔ لاوان هستند و پیش‌بینی می‌شود حوالی ساعت ۱۳ امروز به این جزیره برسند و پس‌از مساعد‌شدن شرایط جوی به عسلویه بازگردند.

منبع: باشگاه خبرنگاران


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برچسب ها

حادثهپارس جنوبیآتش سوزیطوفانامدادرسانیمدیریت بحران

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