امدادرسانی به کارگران پارس جنوبی دشوار شد

مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: در عملیات نجات کارگران حادثهٔ پارس‌جنوبی، ۳ شناور توانستند به موقعیت قایق‌های نجات دسترسی پیدا کنند.

به گزارش تابناک؛ مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: به‌دلیل نامساعدبودن شرایط جوی و طوفانی‌بودن دریا، امکان انتقال مستقیم کارگران این سکو از قایق نجات به شناور ناجی وجود نداشت؛ لذا تصمیم بر آن شد که قایق‌ها یدک‌کشی شوند.

او افزود: درحال‌حاضر این قایق‌ها درحال حرکت به‌سمت جزیرهٔ لاوان هستند و پیش‌بینی می‌شود حوالی ساعت ۱۳ امروز به این جزیره برسند و پس‌از مساعد‌شدن شرایط جوی به عسلویه بازگردند.

منبع: باشگاه خبرنگاران



