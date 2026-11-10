دقایقی پیش سکوی SPD ۱۴ D میدان گازی پارس جنوبی دچار آتش‌سوزی شد. بر اساس اطلاعات اولیه دریافتی، کارکنان مستقر در این سکو در حال ترک محل هستند و در پی این حادثه، روزانه حدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از مدار تولید خارج شده است.

به گزارش تانباک، گزارش‌های اولیه از وقوعدر سکوی SPD۱۴Dحکایت دارد؛ حادثه‌ای که علاوه بر ایجاد شرایط اضطراری در این موقعیت عملیاتی، موجب توقف بخشی ازشده است.

بر اساس اطلاعات اولیه، کارکنان حاضر در سکو در حال تخلیه و ترک محل هستند. با این حال، تاکنون جزئیات رسمی درباره علت وقوع آتش‌سوزی، میزان خسارات احتمالی و وضعیت سلامت کارکنان منتشر نشده است.

یکی از پیامدهای اعلام‌شده این حادثه، خروج حدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از مدار تولید است؛ موضوعی که می‌تواند بر میزان تولید و تأمین گاز اثرگذار باشد.

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