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وقوع آتش‌سوزی در یکی از سکوهای پارس جنوبی / مهاز آتش

دقایقی پیش سکوی SPD ۱۴ D میدان گازی پارس جنوبی دچار آتش‌سوزی شد. بر اساس اطلاعات اولیه دریافتی، کارکنان مستقر در این سکو در حال ترک محل هستند و در پی این حادثه، روزانه حدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از مدار تولید خارج شده است.

کد خبر: 4201101تاریخ انتشار: 2295 بازدید۰
سکوی پارس جنوبی
به گزارش تانباک، گزارش‌های اولیه از وقوع آتش‌سوزی در سکوی SPD۱۴D پارس جنوبی حکایت دارد؛ حادثه‌ای که علاوه بر ایجاد شرایط اضطراری در این موقعیت عملیاتی، موجب توقف بخشی از تولید گاز شده است.

بر اساس اطلاعات اولیه، کارکنان حاضر در سکو در حال تخلیه و ترک محل هستند. با این حال، تاکنون جزئیات رسمی درباره علت وقوع آتش‌سوزی، میزان خسارات احتمالی و وضعیت سلامت کارکنان منتشر نشده است.

یکی از پیامدهای اعلام‌شده این حادثه، خروج حدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از مدار تولید است؛ موضوعی که می‌تواند بر میزان تولید و تأمین گاز اثرگذار باشد.

حریق در فاز ۱۴ پارس جنوبی مهار شد

آتش‌سوزی در یکی از سکوهای گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی با اقدام به‌موقع نیروهای عملیاتی و ایمنی مهار شد.

روابط‌عمومی شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی در یکی از سکوهای گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی، عملیات مهار آتش با اقدام به موقع نیروهای عملیاتی و ایمنی انجام و حریق کنترل شده است.

همزمان با مهار حریق، بلافاصله عملیات تخلیه سکو نیز در دستور کار قرار گرفته و کارکنان در سلامت کامل سکو را ترک کرده‌اند‌.

اقدامات لازم توسط نیروهای متخصص و بررسی‌ها برای شناسایی علت حادثه در دست پیگیری است.

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برچسب ها

حادثهپارس جنوبیآتش سوزیمیدان گازیسکوی گازی

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