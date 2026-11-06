

به گزارش تابناک، تصاویر ماهواره‌ای، یک آتش سوزی با دلایل ناشناس در فرودگاه بین المللی کویت را نشان می‌دهد.



تصاویری نیز از بلند شدن ستون‌های دود به دلیل آتش سوزی در فرودگاه بین المللی کویت منتشر شده است.

کویت تصویربرداری و فیلم‌برداری در فرودگاه بین‌المللی را ممنوع کرد



سازمان کل هوانوردی کویت با صدور بخشنامه‌ای جدید، تصویربرداری، فیلم‌برداری، ضبط و پخش زنده از داخل فرودگاه بین‌المللی این کشور را برای کارکنان و مجموعه‌های فعال در فرودگاه ممنوع کرد و نسبت به پیگرد قانونی متخلفان هشدار داد.



بر اساس بخشنامه شماره ۶۰ سال ۲۰۲۶ که پنجم نوامبر از سوی مدیرکل سازمان کل هوانوردی غیرنظامی کویت صادر شده، استفاده از تلفن همراه، دوربین یا هرگونه تجهیزات فناوری برای تصویربرداری و ضبط در محل کار ممنوع است. این ممنوعیت محوطه‌های پارک هواپیما، سالن‌های مسافری، ساختمان‌های اداری و فنی، مراکز عملیاتی و تمامی تأسیسات وابسته به سازمان هوانوردی غیرنظامی را شامل می‌شود.



این بخشنامه همچنین انتشار اسناد رسمی، مکاتبات داخلی و اطلاعات مربوط به اقدامات و سامانه‌های امنیتی، ایست‌های بازرسی، دوربین‌های نظارتی، تردد هواپیماها و عملیات فرودگاهی را ممنوع کرده است. سازمان هوانوردی کویت هدف از این تصمیم را تقویت امنیت تأسیسات حیاتی، حفاظت از حریم خصوصی کارکنان و مسافران و جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه اعلام کرده و تأکید داشته است که متخلفان مطابق قوانین و مقررات جاری کشور تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

منبع: ایسنا

