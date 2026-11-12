تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید

در پی وقوع تیراندازی در ساعات اولیه صبح پنجشنبه در محله لوگان واشنگتن دی‌سی، دست‌کم پنج نفر هدف گلوله قرار گرفتند. این محله در حدود یک و نیم کیلومتری شمال کاخ سفید قرار دارد.

به نوشته ایندیپندنت، پلیس محدوده خیابان پانزدهم را مسدود کرده است. در این محدوده یک کلیسا، مرکز ورزشی و چند ساختمان مسکونی قرار دارند. همچنین مدارس نزدیک محل حادثه به حالت قرنطینه درآمده‌اند.

به گزارش تابناک؛ ماموران اداره مبارزه با الکل، دخانیات، سلاح گرم و مواد منفجره آمریکا برای کمک به نیروهای پلیس محلی در تحقیقات جاری به محل حادثه اعزام شده‌اند.

به نظر می‌رسد این حادثه توجهات در کاخ سفید را به خود جلب کرده و بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تلویزیونی در ساختمان اداری آیزنهاور، واقع در مجموعه کاخ سفید، روی پوشش خبری حادثه تیراندازی تنظیم شده است.

این حادثه در همان منطقه‌ای رخ داده است که اوایل اوت ۲۰۲۵، یکی از اعضای سابق وزارت کارآمدی دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا هنگام تلاش سارقان برای سرقت خودرویش مورد حمله قرار گرفته بود.

این تیراندازی در شرایطی رخ می‌دهد که صدها نیروی گارد ملی همچنان در سراسر واشنگتن مستقر هستند؛ نیروهایی که پس از تصمیم دونالد ترامپ در اوت ۲۰۲۵ برای در دست گرفتن کنترل مستقیم فدرال بر واشنگتن دی‌سی با هدف کاهش جرم و جنایت، به این شهر اعزام شدند.

منبع: ایسنا



