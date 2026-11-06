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استیون میلر رئیس دفتر کاخ سفید شد

رئیس‌جمهور آمریکا بعدازظهر جمعه در «تروث سوشال» اعلام کرد «سوزی وایلز» از سمت ریاست دفتر کاخ سفید کناره‌گیری می‌کند و «استیون میلر» معاون رئیس دفتر کاخ سفید جایگزین او می شود.

کد خبر: 4200225تاریخ انتشار: 1671 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ به نوشته نشریه پالتیکو، ترامپ در این پیام گفت وایلز «عملکردی فوق‌العاده» داشته و قرار است به تیم سیاسی او ملحق شود. 

رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت: «می‌خواهم از او بابت خدماتش در مقام رئیس دفتر تشکر کنم. او کار بزرگی انجام داده است.»

 میلر از روز دوشنبه رسما مسئولیت ریاست دفتر کاخ سفید را بر عهده خواهد گرفت.

 منبع: ایسنا

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برچسب ها

آمریکاانتخاباتکاخ سفیداستیون میلر

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