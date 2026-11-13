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وقوع انفجار در جنوب یمن
رسانهها از وقوع انفجار در شهر بندری عدن در جنوب یمن و هدف قرار گرفتن تجمع افسران سعودی خبر دادند.
به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در شهر عدن در جنوب یمن خبر دادند.
یک منبع نظامی به خبرگزاری یمنی سبأ گفت: با توفیق الهی، تجمع افسران سعودی در پادگان «جبل حدید» در استان عدن هدف قرار گرفت.
بندر عدن مقر اصلی مزدوران ائتلاف سعودی و دولت مستعفی یمن میباشد.
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