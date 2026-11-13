شامپو یا صابون؛ کدام بهتر است؟

برای شستشوی منظم، شامپویی متناسب با جنس مو و وضعیت پوست سر انتخاب کنید. اگر موها خشک یا آسیب دیده هستند، استفاده از نرم کننده پس از شامپو می‌تواند به کاهش اصطکاک و گره خوردن کمک کند. شامپوهای جامد نیز لزوما صابون نیستند؛ بعضی از آن‌ها با ترکیبات پاک کننده مشابه شامپوهای مایع ساخته می‌شوند.

به گزارش تابناک؛ شاید هنوز هم بعضی افراد شستشوی مو با صابون را به یاد داشته باشند؛ روشی قدیمی که پیش از رواج شامپوهای امروزی معمول بود. اما آیا صابون می‌تواند جایگزین مناسبی برای شامپو باشد؟ پاسخ به ترکیبات شوینده، نوع مو و حتی کیفیت آب مصرفی بستگی دارد.

تفاوت اصلی در ترکیبات و pH

صابون‌های معمولی اغلب خاصیت قلیایی دارند، در حالی که بسیاری از شامپوها با pH ملایم تری تولید می‌شوند. محیط قلیایی می‌تواند سطح خارجی ساقه مو را متورم و زبرتر کند و در نتیجه احتمال گره خوردن، اصطکاک و آسیب مو افزایش یابد. البته همه شامپوها فرمول یکسانی ندارند و میزان ملایمت آن‌ها به ترکیبات پاک کننده و سایر مواد موجود در محصول نیز بستگی دارد.

آب سخت چه تاثیری دارد؟

آب سخت حاوی مقادیر بیشتری از مواد معدنی مانند کلسیم و منیزیم است. این مواد هنگام تماس با صابون معمولی می‌توانند ترکیبات نامحلولی ایجاد کنند که روی مو باقی می‌مانند و باعث کدری، زبری و دشوار شدن شانه زدن آن می‌شوند. شامپوهای معمولی به دلیل استفاده از ترکیبات پاک کننده متفاوت، کمتر دچار این مشکل می‌شوند.

آیا صابون طبیعی انتخاب بهتری است؟

طبیعی بودن یک محصول به معنای مناسب بودن آن برای مو نیست. حتی صابون‌های دست ساز و تولید شده با روش پرس سرد نیز ممکن است قلیایی باشند و در آب سخت رسوب ایجاد کنند. همچنین، ادعای حفظ ویتامین‌ها و گلیسیرین در این محصولات به تنهایی دلیلی برای برتری آن‌ها در مراقبت از مو نیست.

شامپوی مناسب مو را انتخاب کنید

برای شستشوی منظم، شامپویی متناسب با جنس مو و وضعیت پوست سر انتخاب کنید. اگر موها خشک یا آسیب دیده هستند، استفاده از نرم کننده پس از شامپو می‌تواند به کاهش اصطکاک و گره خوردن کمک کند. شامپوهای جامد نیز لزوما صابون نیستند؛ بعضی از آن‌ها با ترکیبات پاک کننده مشابه شامپوهای مایع ساخته می‌شوند.

اگر خشکی، خارش، قرمزی یا پوسته ریزی پوست سر ادامه دارد، بهتر است برای بررسی علت به متخصص پوست مراجعه کنید. این مطلب صرفا برای اطلاع رسانی است و به منزله تشخیص پزشکی نیست.

منبع: عصرایران



