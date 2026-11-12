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ادعای مجدد ترامپ برای حمله به ایران

ترامپ مدعی شد:اگر لازم باشد، برای استفاده مجدد از نیروی نظامی علیه ایران ممکن است همین حالا نیز این کار را انجام دهم.

کد خبر: 4201511تاریخ انتشار: 1548 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ ترامپ مدعی شد: اگر لازم باشد، برای استفاده مجدد از نیروی نظامی علیه ایران تردید نخواهم کرد و ممکن است همین حالا نیز این کار را انجام دهم. 


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برچسب ها

حمله به ایراننیروی نظامیادعای ترامپ

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