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ادعای مجدد ترامپ برای حمله به ایران
ترامپ مدعی شد:اگر لازم باشد، برای استفاده مجدد از نیروی نظامی علیه ایران ممکن است همین حالا نیز این کار را انجام دهم.
به گزارش تابناک؛ ترامپ مدعی شد: اگر لازم باشد، برای استفاده مجدد از نیروی نظامی علیه ایران تردید نخواهم کرد و ممکن است همین حالا نیز این کار را انجام دهم.
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