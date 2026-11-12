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ادعای اسرائیل از پاسخ منفی ایران به مذاکره هستهای
ایران طی ۲۴ ساعت گذشته به قطر اطلاع داده است که در مورد برنامه هستهای خود مذاکره نخواهد کرد.
به گزارش تابناک؛ صابریننیوز به نقل از کانال ۱۴ اسرائیل مدعی شد: ایران طی ۲۴ ساعت گذشته به قطر اطلاع داده است که در مورد برنامه هستهای خود مذاکره نخواهد کرد. سپس قطر این پیام را به آمریکا منتقل کرد و پس از آن، رئیسجمهور ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده نیازی به توافق با ایران ندارد.
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