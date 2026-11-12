به گزارش تابناک؛ صابرین‌نیوز به نقل از کانال ۱۴ اسرائیل مدعی شد: ایران طی ۲۴ ساعت گذشته به قطر اطلاع داده است که در مورد برنامه هسته‌ای خود مذاکره نخواهد کرد. سپس قطر این پیام را به آمریکا منتقل کرد و پس از آن، رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده نیازی به توافق با ایران ندارد.



