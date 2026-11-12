هشدار تهران به همراهان آمریکا در تنگه هرمز

بقائی به کشورهای تحت فشار آمریکا هشدار داد هرگونه همراهی با اقدامات نظامی یا تحریمی واشنگتن علیه ایران، مشارکت در تجاوز و دارای تبعات حقوقی خواهد بود.

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش‌های منتشره درباره احتمال تسلیم‌شدن برخی کشورها در برابر فشارهای آمریکا برای مداخله در تحولات منطقه و تنگه هرمز، در شبکه ایکس نوشت:

«گنجشکی که در پی لک‌لک پرواز کند، پاهایش خواهد شکست.» (ضرب‌المثل کره‌ای) هرگونه مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در اقدامات تجاوزکارانه یا تروریسم اقتصادی علیه ایران - از قبیل اعزام یگان دریایی یا تجهیزات و نیروهای پشتیبانی - قدامی غیرقانونی، خصمانه و مشارکت در تجاوز نظامی و تروریسم اقتصادی آمریکا تلقی خواهد شد که نه تنها خلاف بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است بلکه به‌موجب قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، عملی تجاوزکارانه تلقی می‌گردد.

استفاده از عناوین فریبنده‌ای مثل «حفاظت از کشتیرانی» یا «مقابله با دزدی دریایی» هم ماهیت غیرقانونی و خصمانه آن را تغییر نمی‌دهد. پیام ما روشن است: هیچ توافق دوجانبه‌ای با آمریکا مجوز نقض تکالیف حقوقی بین‌المللی یک کشور و مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران نیست. هرگونه همراهی با اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا، مسئولیت تبعات و پیامدهای آن را متوجه مشارکت‌کنندگان خواهد کرد.



