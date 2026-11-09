به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، روزنامه اسرائیل‌هیوم در گزارشی مدعی شده است که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، در سفر به واشنگتن پیشنهادی را از سوی ایران به دونالد ترامپ ارائه خواهد کرد که محور اصلی آن بازگشایی تنگه هرمز در مقابل آزادسازی ۸ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران است.

بر اساس این گزارش که به نقل از دو منبع دیپلماتیک آگاه از مذاکرات منتشر شده، پیشنهاد ادعایی تهران شامل توقف محدودیت‌های دریایی و اقتصادی آمریکا علیه ایران در مقابل پایان حملات ایران به کشتی‌ها و نفتکش‌های متعلق به کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

اسرائیل‌هیوم همچنین مدعی شده است که در چارچوب این پیشنهاد، ایران از مطالبه کنترل تنگه هرمز و دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری صرف‌نظر کرده است. به نوشته این روزنامه، ۸ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران که در قطر نگهداری می‌شود، قرار است در ازای اجرای این توافق آزاد شود.

بر اساس این ادعا موضوع برنامه هسته‌ای ایران ظاهراً در چارچوب توافق ادعایی اولیه قرار نگرفته و قرار است درباره آن در مراحل بعدی گفت‌وگو شود. این مسئله می‌تواند یکی از محورهای اصلی اختلاف میان تهران و واشنگتن باشد؛ چراکه آمریکا همواره تلاش کرده موضوع هسته‌ای را در مرکز هرگونه توافق با ایران قرار دهد.

نقش ونس در مذاکرات

بخش دیگری از گزارش اسرائیل‌هیوم به اختلاف‌نظر در دولت آمریکا درباره احتمال توافق با ایران اختصاص دارد. این روزنامه مدعی شده است که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، به همراه استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور، از طرفداران پیشبرد توافق با تهران هستند.

بر اساس این روایت، ونس معتقد است دستیابی به توافق می‌تواند به پایان جنگ و کاهش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر دولت آمریکا کمک کند. در مقابل، شماری از مقام‌های ارشد دولت ترامپ با چنین توافقی مخالف هستند.

اسرائیل‌هیوم از اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی، مارکو روبیو، وزیر خارجه و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا به‌عنوان مخالفان این طرح نام برده است.

یکی از منابع مورد استناد این روزنامه هشدار داده است که آزادسازی دارایی‌های ایران در شرایط کنونی می‌تواند به نجات حکومت ایران کمک کند. این موضع نشان‌دهنده نگرانی بخشی از ساختار سیاسی آمریکا از کاهش فشار اقتصادی بر تهران است.

در همین حال، گزارش رویترز از دیدار برنامه‌ریزی‌شده ترامپ با نخست‌وزیر قطر نیز حاکی از تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ است؛ هرچند مقام‌های آمریکایی درباره دستیابی سریع به توافق ابراز تردید کرده‌اند. مارکو روبیو نیز تأکید کرده است که مذاکرات تاکنون پیشرفت تعیین‌کننده‌ای نداشته و برخی مطالبات ایران از نگاه واشنگتن غیرقابل قبول است.

تنگه هرمز موضوع معامله نیست

در مقابل، یک رسانه ایرانی ادعای توافق ۸ میلیارد دلاری ایران و آمریکا را تکذیب کرده و اعلام کرده است که خبر مذاکره برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران صحت ندارد.

موضع اعلامی تهران نیز بر این اساس استوار است که هرگونه مذاکره با آمریکا باید در چارچوب شروط هفت‌گانه ایران انجام شود. این شروط شامل موضوعاتی مانند رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، پایان محاصره دریایی، پرداخت غرامت جنگی و توقف درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف منطقه‌ای است.

محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز پیش‌تر تأکید کرده بود که تا زمانی که آمریکا شروط هفت‌گانه ایران را اجرا نکند، تهران نه تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد و نه وارد مذاکرات خواهد شد.

همچنین یک مقام ارشد ایرانی در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرده است که پیشنهاد هسته‌ای ایران از طریق قطر به آمریکا منتقل شده، اما بررسی آن به اجرای مطالبات تهران وابسته است.