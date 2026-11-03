هدف مذاکرات کنونی آمریکا با ایران پایین آوردن قیمت انرژی است/ ترامپ در انتخابات کنگره شکست می خورد

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا،روز گذشته اعلام کرد که ایران خواهان دستیابی به توافق برای پایان جنگ است و احتمال تحقق چنین توافقی وجود دارد.



این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که یک منبع دیپلماتیک آگاه پیش‌تر به روزنامه النشره گفته بود تماس‌ها و رایزنی‌ها میان تهران و واشنگتن با هدف دستیابی به توافقی برای کاهش تنش‌ها به‌طور فعال در جریان است.



ترامپ همچنین در گفت‌وگو با پایگاه خبری آکسیوس تأکید کرده بود که برای تصمیم‌گیری درباره ازسرگیری درگیری‌ها با ایران عجله‌ای ندارد.



از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که میانجی‌های قطری برای گفت‌وگو با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن عازم تهران شده‌اند.

در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور فرانک فون هیپل انجام داده که در ادامه آمده است.

فرانک ان. فون هیپل، استاد و مدیر مشترک برنامه علوم و امنیت جهانی در دانشگاه پرینستون، مدرسه وودرو ویلسون امور عمومی و بین‌المللی است. وی یک فیزیکدان نظری و استاد امور عمومی و بین‌المللی در دانشگاه پرینستون است. او بیش از سی سال بر روی مسائل سیاست هسته‌ای کار کرده است. قبل از پیوستن به پرینستون، ده سال در زمینه فیزیک نظری ذرات بنیادی فعالیت داشت. همچنین از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴، معاون مدیر امنیت ملی در دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید بود.



«فون هیپل» در دهه ۱۹۸۰، به عنوان رئیس فدراسیون دانشمندان آمریکایی، با یوگنی ولیخوف همکاری کرد تا میخائیل گورباچف را در مورد مبانی فنی برای پایان دادن به مسابقه تسلیحات هسته‌ای راهنمایی کند. در سال‌های ۱۹۹۴-۱۹۹۵، به عنوان معاون مدیر امنیت ملی در دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید خدمت کرد. او هم‌اکنون رئیس مشترک پنل بین‌المللی مواد شکافت‌پذیر است. «کنترل تسلیحات هسته‌ای و عدم اشاعه»، «انرژی هسته‌ای و مسائل انرژی»، «بهبود بهره‌وری سوخت خودروها» و «سیستم نظارت و تعادل در سیاست‌گذاری فناوری»، از زمینه‌های اصلی تحقیقاتی او به شمار می‌روند. او نقش مهمی در توسعه برنامه‌های مشارکتی برای افزایش امنیت مواد قابل استفاده در تسلیحات هسته‌ای روسیه ایفا کرده است.



فون هیپل و همکارانش طی ۳۰ سال گذشته بر روی مسائل مربوط به مواد شکافت‌پذیر کار کرده‌اند، از جمله مشارکت در «پایان دادن به برنامه آمریکا برای تجاری‌سازی رآکتورهای زاینده پلوتونیوم»، «متقاعد کردن گورباچف برای پذیرش معاهده توقف تولید مواد شکافت‌پذیر»، «راه‌اندازی برنامه مشترک آمریکا-روسیه برای حفاظت، کنترل و حسابداری مواد هسته‌ای» و «گسترش تلاش‌ها برای حذف استفاده از اورانیوم غنی‌شده بالا در رآکتورهای غیرنظامی در سراسر جهان».

انگیزه اصلی مذاکرات ترامپ با ایران در دوره پیش از انتخابات، کاهش قیمت نفت بوده است



*یک روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از پیشرفت حاصل‌شده در مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرد. او همچنین گفت امیدوار است رأی‌دهندگان آمریکایی کاهش قیمت نفت را به خاطر داشته باشند (کاهشی که پس از اعلام پیشرفت در مذاکرات با ایران رخ داد). این موضوع این پرسش را مطرح می‌کند که آیا هدف اصلی ترامپ از مذاکره با ایران صرفاً کاهش قیمت نفت در آستانه انتخابات است و آیا ممکن است پس از پایان انتخابات به‌سرعت موضع خود را تغییر دهد؟ ارزیابی شما از این احتمال چیست؟



من درباره سیاست ترامپ در قبال مذاکرات با ایران اطلاع دقیقی ندارم، اما فکر می‌کنم شما درست می‌گویید که انگیزه اصلی او در دوره پیش از انتخابات، ظاهراً کاهش قیمت نفت بوده است. با این حال، به نظر می‌رسد که او در این زمینه موفق نشده است.



*نکته مهم دیگری در اظهارات ترامپ، سخن او مبنی بر این بود که برای پیشبرد اهداف سیاست آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، تغییر رژیم در ایران ضروری نیست. ارزیابی شما از این موضع چیست؟ آیا این دیدگاه با دستورکار دولت نتانیاهو که ادعای تغییر نظام ایران را دارد، تفاوت دارد؟



ترامپ در زمان‌های مختلف حرف‌های متفاوتی می‌زند. من هیچ منطق مشخصی در پشت اظهارات او درباره تغییر رژیم نمی‌بینم.



*با توجه به وضعیت سیاسی نتانیاهو در اسرائیل، که در کسب اکثریت در کنست (پارلمان اسرائیل) ناکام مانده است، و همچنین احتمال شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، آیا این خطر وجود دارد که ترامپ و نتانیاهو به‌طور مشترک جنگی تمام‌عیار علیه ایران آغاز کنند؟



آنچه از رسانه‌ها می‌شنوم این است که دولت ترامپ، با این باور ــ که به‌درستی نیز مطرح می‌شود ــ مبنی بر اینکه جنگ در میان رأی‌دهندگان آمریکایی محبوب نیست، برنامه‌های خود برای آغاز حمله‌ای دیگر به ایران را تا پس از انتخابات به تعویق انداخته است.



هدف این حمله، از نظر امید به تغییر موضع مذاکراتی ایران، مشخص نشده است. با این حال، دو هدف آشکار وجود دارد. یکی وادار کردن ایران به برقراری آزادی تردد در تنگه هرمز، همان‌گونه که پیش از جنگ وجود داشت. و دوم وادار کردن ایران به واگذاری اورانیوم غنی‌شده با غنای ۶۰ درصد و احتمالاً کنار گذاشتن کامل برنامه غنی‌سازی خود.

مخالفان نتانیاهو می‌توانند یک دولت اکثریت تشکیل دهند

*با توجه به نتایج انتخابات کنست و تعداد کرسی‌هایی که حزب و بلوک سیاسی نتانیاهو به دست آورده‌اند، ارزیابی شما از آینده سیاسی او چیست؟ اگر مأمور تشکیل دولت شود، آیا قادر خواهد بود حمایت لازم را برای تشکیل دولت ائتلافی و ادامه نخست‌وزیری خود به دست آورد؟



برداشت من این است که مخالفان نتانیاهو می‌توانند در صورت تمایل به دعوت از نماینده فلسطینیان برای پیوستن به ائتلاف، یک دولت اکثریت تشکیل دهند. اما حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از غزه ــ با وجود اینکه شهروندان فلسطینی اسرائیل (اعراب اسرائیلی) هیچ نقشی در آن نداشتند ــ ظاهراً این گزینه را از نظر سیاسی بسیار دشوار کرده است.



بنابراین، در نهایت ممکن است برگزاری انتخابات دیگری ضروری شود؛ و شاید انتخاباتی دیگر و باز هم انتخاباتی دیگر...؟



در این فاصله، نتانیاهو همچنان به‌عنوان نخست‌وزیر موقت به فعالیت خود ادامه خواهد داد. اینکه در چنین شرایطی تا چه اندازه آزادی عمل او، مانند گذشته، حفظ خواهد شد، نمی‌دانم.

انتظار عمومی این است که دموکرات‌ها اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورند

*ارزیابی شما از نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا چیست؟ اگر دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه شکست بخورند، این موضوع چه تأثیری بر سیاست ترامپ در قبال ایران خواهد داشت؟ آیا کنگره می‌تواند آزادی عمل او را در برخورد با ایران محدود یا مهار کند؟



انتظار عمومی این است که دموکرات‌ها اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورند. چشم‌انداز سنا چندان روشن نیست. در صورت کسب اکثریت توسط دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان یا در هر دو مجلس کنگره، ممکن است این نهادها از تأمین مالی جنگ خودداری کنند.



رئیس‌جمهور ترامپ ممکن است تلاش کند این محدودیت را دور بزند. من فکر نمی‌کنم در این کار موفق شود، اما تلاش‌های او ممکن است موجب تأخیرهای بیشتری شود.