حضور معاون عراقچی در دوحه؛ دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، یک مقام ایرانی در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» روز شنبه تأیید کرد که یکی از معاونان وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی، در حال حاضر در دوحه حضور دارد تا «تعاملات با میانجی قطری را تسهیل کند».

این حضور در حالی صورت می‌گیرد که دوحه امروز میزبان دوری از مذاکرات است؛ مذاکراتی که یک روز پس از گفت‌وگوهای فشرده هیئت مذاکره‌کننده قطری در تهران برگزار می‌شود.

این گفت‌وگوها به پیشرفتی در مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن منجر شد و زمینه را برای همراهی تیم مذاکره‌کننده ایرانی با هیئت قطری در سفر بازگشت به دوحه فراهم کرد؛ قرار است مذاکرات امروز، شنبه، از سر گرفته شود.

این مقام ایرانی همچنین تأکید کرد: «مذاکرات با طرف آمریکایی از طریق میانجی و به‌صورت غیرمستقیم انجام می‌شود، نه به شکل مستقیم.»

در همین حال، منابع نزدیک به تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر و پاکستان به روزنامه العربی الجدید گفتند که یک هیئت آمریکایی به مذاکرات ملحق خواهد شد تا گفت‌وگوهای مستقیمی با هیئت ایرانی در دوحه انجام دهد.

به گفته این منابع، این اقدام می‌تواند زمینه اعلام بازگشت دو طرف به مسیر مذاکرات را فراهم کند. این تحول پس از توافق بر سر اقدامات اولیه در زمینه پرونده هسته‌ای ایران، کشتیرانی در تنگه هرمز و مشوق‌های مالی برای ایران حاصل شده است. همچنین قرار است چین و روسیه ضامن توافق باشند.

از طرف دیگر العربیه خبر داده که یک هیئت آمریکایی در حال برنامه‌ریزی برای سفر به دوحه است؛ مشروط بر اینکه قطر و ایران درباره نقشه راه به توافق برسند.

پیشنهاد جی‌دی ونس برای دیدار با مقام‌های ایرانی

پیش‌تر، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی که هفته گذشته با میانجی‌گری قطر برای محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، ارسال کرده بود، پیشنهاد برگزاری نشستی در آینده نزدیک میان مقام‌های آمریکایی و ایرانی را مطرح کرد.

روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داده بود که ونس شخصاً ریاست تیم مذاکره‌کننده آمریکایی را بر عهده خواهد داشت.

در زمان انتشار این گزارش، هنوز هویت اعضای هیئت آمریکایی که قرار بود در مذاکرات دوحه شرکت کنند، مشخص نشده بود.

تماس مستمر میانجی‌گران قطری با کاخ سفید

وب‌سایت آمریکایی آکسیوس نیز امروز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که میانجی‌گران قطری در تمام طول نشست روز جمعه که یک روز کامل به طول انجامید، ارتباط مستمری با کاخ سفید داشته‌اند.

این منبع گفت: «پیشرفت مثبتی حاصل شده و مذاکرات همچنان برای دستیابی به توافقی میان ایالات متحده و ایران ادامه دارد.»

آکسیوس همچنین گزارش داد که مذاکرات روز جمعه بیش از ۱۲ ساعت ادامه داشته است.

اختلاف‌نظر در حلقه نزدیک به ترامپ درباره مذاکرات

آکسیوس از وجود دیدگاه‌های متفاوت در حلقه نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره مسیری که باید در قبال ایران دنبال شود، خبر داد.

بر اساس این گزارش، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، نسبت به امکان دستیابی به هرگونه توافق هسته‌ای با نظام کنونی ایران تردیدهای جدی دارند و هر دو از انجام حملات بیشتر حمایت می‌کنند.

در مقابل، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، و استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ، خواهان ازسرگیری مذاکرات هستند.

با این حال، خود ترامپ نیز نسبت به اینکه آیا ایران اساساً با توافقی که از نظر او قابل قبول باشد موافقت خواهد کرد یا خیر، تردید دارد.

از سوی دیگر، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، خواستار آن است که به مذاکرات فرصت داده شود تا نتیجه‌بخش باشند و آمریکا برای بازگشت شتاب‌زده به عملیات نظامی عجله نکند.

یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت که اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای با شکست سنگینی مواجه شوند، احتمال دارد ترامپ بیشتر به صدور دستور برای انجام یک عملیات نظامی گسترده تمایل پیدا کند.

این مقام افزود: «اگر ترامپ احساس کند تحقیر شده یا به حاشیه رانده شده است، دست به اقدامی جسورانه خواهد زد. این همان چیزی است که همه به طرف ایرانی می‌گویند؛ بهترین فرصت آنها برای دستیابی به توافق، همین حالاست.»