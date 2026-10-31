احتمال پیوستن هیات آمریکایی به میز گفتگو با ایران

به گزارش تابناک؛ روزنامه «العربی الجدید» امروز شنبه مدعی شد که احتمالاً تیم مذاکره‌کننده آمریکایی قرار است به دوحه سفر کند تا در گفت‌وگوها برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از وقوع دور جدید جنگ با ایران شرکت نمایند.

پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد که میانجی‌گران قطری به همراه یک تیم مذاکره‌کننده ایرانی، از تهران به دوحه بازگشته‌اند تا گفت‌وگوها را با هدف دستیابی به توافقی میان ایران و ایالات متحده ادامه دهند.

این پایگاه به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد که قرار است این مذاکرات روز شنبه از سر گرفته شود.

در همین حال، منابع نزدیک به تلاش‌های میانجی‌گرانه به رهبری قطر و پاکستان به «العربی الجدید» گفتند که در پی سفر دیروز (جمعه) تیم میانجی‌گر قطری به تهران، پیشرفتی در مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن حاصل شده است.

به گفته منابع مطلع، انتظار می‌رود یک هیئت آمریکایی نیز برای انجام مذاکرات مستقیم با طرف ایرانی به گفت‌وگوها بپیوندد.

منبع: شفقنا