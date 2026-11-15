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انفجار 2 نفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد؛ ساعتی پیش دو فروند نفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز دچار آتش سوزی و انفجار شدند.

کد خبر: 4201913تاریخ انتشار: 117 بازدید

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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ساعتی پیش دو فروند نفتکش متخلف که با سامانه‌های ناوبری و شناسایی خودکار خاموش، بطور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند پس از برخورد با مین‌های دریایی منفجر و دچار آتش سوزی شدید شدند.

پس از انفجار این دو نفتکش، دو فروند نفتکش دیگر که قصد عبور مخفیانه را داشتند به اخطارهای مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز تمکین کرده و به سمت آب‌های خلیج فارس برگشتند.


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انفجارنیروی دریایینفتکشتنگه هرمزسپاه پاسداران انقلاب اسلامینیروی دریایی سپاهنفتکش متخلف

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