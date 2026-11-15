انفجار 2 نفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ساعتی پیش دو فروند نفتکش متخلف که با سامانه‌های ناوبری و شناسایی خودکار خاموش، بطور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند پس از برخورد با مین‌های دریایی منفجر و دچار آتش سوزی شدید شدند.

پس از انفجار این دو نفتکش، دو فروند نفتکش دیگر که قصد عبور مخفیانه را داشتند به اخطارهای مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز تمکین کرده و به سمت آب‌های خلیج فارس برگشتند.



