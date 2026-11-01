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انفجار دو نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز
نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: دو فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز منفجر شدند که یکی از این نفتکش ها از نوع سوپر نفتکش بوده که در آتش در حال سوختن است.
به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد: دو فروند نفتکش متخلف که قصد داشتند بهصورت مخفیانه و با خاموش کردن سامانههای ناوبری از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز عبور کنند، با برخورد به مین دریایی منفجر شدند؛ یکی از این شناورها سوپرنفتکش بوده و پس از انفجاری شدید در آتش میسوزد.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد: دو فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز با برخورد به مین دریایی منفجر شدند.
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