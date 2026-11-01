انفجار دو نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز

به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد: دو فروند نفتکش متخلف که قصد داشتند به‌صورت مخفیانه و با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز عبور کنند، با برخورد به مین دریایی منفجر شدند؛ یکی از این شناورها سوپرنفتکش بوده و پس از انفجاری شدید در آتش می‌سوزد.



روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد: دو فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز با برخورد به مین دریایی منفجر شدند.