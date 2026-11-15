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اینفوگرافیک | شیوع آنفلوآنزا در ۱۴ استان بالاتر از آستانه هشدار

بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درصد آزمایش‌های مثبت آنفلوآنزا در ۱۴ استان کشور از آستانه هشدار ۱۰ درصد عبور کرده است. بوشهر با ۵۱ درصد، بالاترین درصد آزمایش‌های مثبت آنفلوآنزا را دارد.

کد خبر: 4201905تاریخ انتشار: 54 بازدید

آنفلوآنزا

به گزارش تابناک، بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درصد آزمایش‌های مثبت آنفلوآنزا در ۱۴ استان کشور از آستانه هشدار ۱۰ درصد عبور کرده است. بوشهر با ۵۱ درصد، بالاترین درصد آزمایش‌های مثبت آنفلوآنزا را دارد.

بنا بر این توصیه می‌شود برای پیشگیری از ابتلا به بیماری نکات بهداشتی را کاملا رعایت کرده و تا حد امکان از ماسک استفاده کنید.

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برچسب ها

انتقال بیماریآنفلوآنزاشیوع بیماریتوصیه های بهداشتیویروس آنفلوآنزا

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