هشدار متخصص عفونی کودکان درباره آنفلوآنزا

فوق‌تخصص عفونی کودکان، ضمن تشریح علائم هشدار بیماری آنفلوآنزا با شروع ناگهانی تب، بدن‌درد و سرفه، آنفلوآنزا بر ضرورت پیشگیری، واکسیناسیون سالانه و توجه ویژه به سلامت کودکان خردسال تأکید کرد و گفت: این بیماری می‌تواند در گروهی از مبتلایان از یک بیماری ویروسی ساده فراتر برود و به عوارض جدی از جمله ذات‌الریه منجر شود.

به گزارش تابناک، محسن محمدی، فوق‌تخصص عفونیروز جمعه با اشاره به اینکهیک بیماری عفونی ویروسی است، اظهار کرد: آنفلوآنزای فصلی شایع‌ترین نوع این بیماری است که عمدتاً توسط ویروس‌های نوع A و B ایجاد می‌شود و می‌تواند با علائمی مانند تب، خستگی شدید، سردرد، بدن‌درد، سرفه، گلودرد و آبریزش بینی همراه باشد.

وی با بیان اینکه علائم معمولاً به‌صورت ناگهانی آغاز می‌شوند، گفت: اگرچه بیشتر مبتلایان بدون عارضه خاصی بهبود می‌یابند، اما این بیماری در برخی افراد می‌تواند به عوارض جدی از جمله ذات‌الریه (پنومونی) منجر شود و حتی نیاز به بستری در بیمارستان داشته باشد.

مراجعه به‌موقع به پزشک

این فوق‌تخصص عفونی کودکان ضمن تأکید بر اینکه کودکان خردسال، به‌ویژه زیر پنج سال و خصوصاً زیر دو سال، افراد بالای ۶۵ سال، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای بیشتر در معرض عوارض شدید آنفلوآنزا قرار خواهند گرفت خاطرنشان کرد: توجه به علائم بیماری و مراجعه به‌موقع به پزشک در این گروه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

محمدی درباره روش تشخیص و درمان آنفلوآنزا ادامه داد: در بسیاری از موارد، پزشک با بررسی علائم و شرح حال بیمار می‌تواند بیماری را تشخیص دهد؛ البته در برخی شرایط، به‌ویژه برای افراد در معرض خطر، انجام آزمایش تشخیصی ضرورت پیدا می‌کند.

وی درباره روش‌های تشخیص آنفلوآنزا گفت: تشخیص این بیماری علاوه بر بررسی علائم بالینی و شرح حال بیمار، در صورت نیاز با انجام آزمایش‌های تشخیصی امکان‌پذیر است که یکی از روش‌های دقیق تشخیص آن، آزمایش مولکولی (PCR) است که به تشخیص دقیق‌تر ابتلا به آنفلوآنزا کمک می‌کند.

مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها تأثیری بر درمان خود ویروس آنفلوآنزا ندارد

این متخصص بیماری‌های عفونی کوودکان ادامه داد: داروهای ضدویروسی از جمله روش‌های درمانی آنفلوآنزا هستند که می‌توانند در شرایط خاص، به‌ویژه در افراد پرخطر، به کاهش احتمال بروز عوارض کمک کنند. تجویز این داروها باید با نظر پزشک انجام شود و مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها تأثیری بر درمان خود ویروس آنفلوآنزا ندارد.

محمدی با اشاره به اینکه در یکی از مهم‌ترین بخش‌های هشدار اصلاح باورهای نادرست در مورد درمان است، با تأکید بر عدم اثربخشی داروهای ضدباکتری بر ویروس‌ها، خاطرنشان کرد: «استفاده از آنتی‌بیوتیک‌هایی نظیر آموکسی‌سیلین، آزیترومایسین و سفازولین هیچ تأثیری بر روند بیماری آنفولانزا یا سرماخوردگی ندارد و مصرف آن‌ها در این موارد بی‌فایده است.»

وی با اشاره به علائم هشداردهنده در کودکان افزود: در صورت کاهش مصرف مایعات، اختلال در بیدار شدن یا ارتباط برقرار کردن کودک، بی‌قراری شدید، بازگشت تب یا سرفه پس از بهبودی اولیه، بروز بثورات پوستی همراه با تب، تنفس سریع یا دشواری در تنفس و کبودی لب‌ها یا پوست، باید کودک فوراً توسط پزشک ارزیابی شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، رعایت اصول پیشگیری را مهم‌ترین راهکار کاهش خطر ابتلا و انتقال بیماری دانست و توصیه کرد: شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار، استفاده از ماسک در شرایط ضروری، تزریق سالانه واکسن آنفلوآنزا و تأمین تهویه مناسب در فضاهای بسته مورد توجه قرار گیرد.

محمدی افزود: واکسن آنفلوآنزا حتی در سال‌هایی که اثربخشی آن متفاوت است، می‌تواند از بخشی از موارد ابتلا پیشگیری کرده و خطر ابتلا به شکل شدید بیماری و عوارض آن را کاهش دهد.

منبع: ایرنا

