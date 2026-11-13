یک فوق تخصص نوزادان، بر اهمیت تشخیص زودهنگام ذات‌الریه در کودکان تاکید کرد و تُند شدن تنفس، فرورفتگی قفسه سینه، کبودی لب‌ها و اختلال هوشیاری از مهم‌ترین علائم هشداردهنده این بیماری دانست.

به گزارش تابناک؛ بابک جعفروند، با بیان اینکه ذات‌الریه یا پنومونی یکی از عفونت‌های مهم دستگاه تنفسی تحتانی در کودکان است، افزود: این بیماری با درگیری بافت ریه و کیسه‌های هوایی همراه است و تجمع مایعات و ترشحات در این بخش‌ها می‌تواند تبادل اکسیژن و دی‌اکسیدکربن را مختل کند.

وی گفت: پنومونی می‌تواند با علائمی مانند سرفه، تب، افزایش تعداد تنفس و دشواری در تنفس بروز کند و عوامل ویروسی و باکتریایی در ایجاد آن نقش دارند.

جعفروند با بیان اینکه ویروس‌ها از علل بسیار شایع پنومونی، به‌ویژه در شیرخواران و کودکان خردسال هستند، تصریح کرد: ویروس سنسیشیال تنفسی (RSV) ، آنفلوانزا، پاراآنفلوانزا و آدنوویروس از عوامل ویروسی این بیماری به شمار می‌روند. در کنار آنها، باکتری‌هایی مانند پنوموکوک و استافیلوکوک اورئوس نیز می‌توانند موجب ذات‌الریه شوند.

وی تأکید کرد: تشخیص منشأ ویروسی یا باکتریایی بیماری صرفاً بر اساس علائم امکان‌پذیر نیست و گاهی عفونت ویروسی با عفونت باکتریایی ثانویه همراه می‌شود؛ بنابراین تجویز آنتی‌بیوتیک باید پس از ارزیابی بالینی و با نظر پزشک انجام شود.

تفاوت مهم ذات‌الریه با سرماخوردگی ساده

وی با اشاره به علائم بیماری گفت: سرفه، تب، افزایش تعداد تنفس، دشواری در تنفس، فرورفتگی قفسه سینه، کاهش اشتها و اختلال در شیر خوردن از نشانه‌های شایع پنومونی هستند.

وی افزود: وجود علائم درگیری تنفسی، به‌ویژه تند شدن تنفس و فرورفتگی قفسه سینه هنگام دم، از نشانه‌های مهمی است که می‌تواند پنومونی را از یک عفونت ساده تنفسی متمایز کند؛ البته تشخیص قطعی نیازمند معاینه پزشک است.

کدام کودکان بیشتر در معرض خطر هستند

جعفروند، شیرخواران، به‌ویژه نوزادان و کودکان زیر ۶ ماه، کودکان دچار سوءتغذیه، نوزادان نارس و کم‌وزن، کودکان دارای نقص سیستم ایمنی و مبتلایان به بیماری‌های مزمن قلبی و ریوی را از گروه‌های پرخطر در ابتلا به پنومونی و عوارض آن برشمرد.

وی همچنین قرار گرفتن در معرض دود سیگار و قلیان، زندگی در محیط‌های شلوغ و پرتراکم و تماس با افراد مبتلا به عفونت‌های تنفسی را از عوامل افزایش‌دهنده خطر ابتلا به این بیماری عنوان کرد.

چه زمانی باید کودک را فوراً به اورژانس برد

این فوق تخصص نوزادان با تأکید بر ضرورت توجه والدین به علائم هشدار اظهار کرد: تنفس بسیار سریع یا دشوار، فرورفتگی قفسه سینه، کبودی لب‌ها و زبان، ناله هنگام بازدم، باز شدن پره‌های بینی، وقفه تنفسی و خواب‌آلودگی غیرطبیعی یا دشواری در بیدار کردن کودک از علائمی هستند که نیاز به ارزیابی فوری پزشکی دارند.

وی خاطرنشان کرد: والدین نباید این نشانه‌ها را به سرماخوردگی معمولی نسبت دهند و در صورت مشاهده آن‌ها باید کودک را فوراً به اورژانس منتقل کنند.

واکسیناسیون و شیر مادر؛ دو راهکار مهم پیشگیری

جعفروند در ادامه با اشاره به اهمیت پیشگیری از ذات‌الریه در کودکان گفت: واکسیناسیون یکی از مؤثرترین راهکارها برای پیشگیری از برخی عوامل ایجادکننده پنومونی و کاهش عوارض آن است.

وی تغذیه مناسب و تغذیه انحصاری با شیر مادر در شش ماه نخست زندگی را از دیگر عوامل مهم در تقویت سیستم ایمنی و محافظت از کودک در برابر عفونت‌ها دانست و افزود: شیر مادر حاوی ترکیبات محافظتی و عوامل ایمنی از جمله ایمونوگلوبولین A ترشحی است که در دفاع بدن کودک نقش دارند.

جعفروند در پایان شستشوی مرتب دست‌ها، رعایت آداب سرفه و عطسه، استفاده از دستمال یک‌بارمصرف و پرهیز از تماس نزدیک کودک با افراد مبتلا به عفونت‌های تنفسی را از مهم‌ترین اقدامات بهداشتی برای کاهش انتقال عوامل بیماری‌زا عنوان کرد.

منبع: وبدا