در آستانه تصمیم‌گیری دولت برای تعیین تکلیف سه وزارتخانه نفت، اطلاعات و کار، گمانه‌زنی‌ها پیرامون گزینه‌های احتمالی برای تصدی این مسئولیت‌ها در روزهای اخیر افزایش یافته است.

گزینه‌های احتمالی وزارت نفت، اطلاعات و رفاه؛ تغییرات جدید کابینه دولت چهاردهم

به گزارش خبرنگار تابناک؛ تعیین‌تکلیف سه وزارتخانه کلیدی در دولت چهاردهم طی روزهای آینده نهایی می‌شود. با استعفای وزیر نفت و شهادت وزیر اطلاعات، حالا مجلس در انتظار معرفی گزینه‌های پیشنهادی دولت برای تصدی این دو وزارتخانه است. در کنار این موارد، بحث تغییر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بیش از گذشته جدی شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که احمد میدری به‌زودی ساختمان وزارتخانه را ترک خواهد کرد؛ چراکه دولت دیگر تمایلی به پرداخت هزینه‌های سنگین تثبیت او در این جایگاه ندارد.

عملکرد میدری در دو سال و چند ماه گذشته با انتقادات گسترده نمایندگان مجلس روبه‌رو بوده و حتی سایه سنگین استیضاح بر سر او قرار دارد. با این حال، به نظر می‌رسد دولت پیش از کشیده شدن کار به صحن علنی مجلس، خودش دست‌به‌کار برکناری او شده است تا مسیر پرحاشیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقطه پایان برسد. بر اساس آخرین اطلاعات رسیده به تابناک، گزینه‌های متعددی برای هدایت این سه وزارتخانه مطرح هستند که در ادامه مرور می‌شوند.





صندلی داغ وزارت نفت؛ چه کسی کلیددار می‌شود؟

محمد مخبر

معاون اول دولت سیزدهم که حالا نامش در صدر گزینه‌های وزارت نفت قرار دارد. او دارای دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی است و پیش از معاونت اولی در دولت شهید رئیسی، ریاست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را بر عهده داشت. مخبر در مهرماه ۱۴۰۳ نیز با حکم رهبر معظم انقلاب به عنوان مشاور و دستیار ایشان منصوب شد.

حمید بورد

کسی که در حال حاضر پس از کناره‌گیری پاک‌نژاد، سکان هدایت وزارت نفت را به عنوان سرپرست بر عهده دارد. بورد پیش‌تر با حکم وزیر سابق، به سمت معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شده بود و سابقه مدیرعاملی شرکت نفت فلات قاره را نیز در کارنامه دارد.

سید عماد حسینی

متولد قروه کردستان و دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی نفت. او نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس هفتم بود و علاوه بر عضویت در کمیسیون تخصصی انرژی، مدتی عهده‌دار سخنگویی و عضویت در هیئت‌رئیسه این کمیسیون شد. حسینی در مجلس هشتم نیز کرسی خود را حفظ کرد و در دولت یازدهم با حکم بیژن زنگنه به سمت معاون امور مهندسی وزارت نفت منصوب شد.





معمای وزارت اطلاعات؛ گزینه‌های احتمالی چه کسانی هستند؟

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی

وزیر کشور، مشاور رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، از جمله سوابق برجسته اوست. پورمحمدی یکی از نامزدهای تأییدشده در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود. او همچنین از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ قائم‌مقام وزیر اطلاعات، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ وزیر کشور دولت نهم و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری

از چهره‌های سرشناس و سیاستمداران اصلاح‌طلب که سابقه نمایندگی مردم زرند در مجلس شورای اسلامی، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، و همچنین معاونت امور حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور را در کارنامه دارد.

علیرضا رشیدیان

وی در دولت چهاردهم به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس با حکم وزیر ارشاد به عنوان رئیس سازمان حج و زیارت منصوب شد. استانداری خراسان رضوی در دولت روحانی نیز از دیگر سوابق اجرایی اوست.

حجت‌الاسلام فلاح نیز نامش در فهرست گزینه‌های احتمالی وزارت اطلاعات مطرح شده است. وی دارای سوابق اطلاعاتی است و در حوزه ادیان و مذاهب نیز صاحب تخصص است.





تغییرات پس از میدری؛ چه کسی راهی وزارت رفاه می‌شود؟

با کناره‌گری قریب‌الوقوع میدری، دولت گزینه‌های زیر را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی میز دارد:

سید کامل تقوی‌نژاد

دبیر هیئت دولت که پیش از حضور در دولت چهاردهم، ریاست هیئت سرپرستی مؤسسه اعتباری نور را بر عهده داشت. معاونت وزیر اقتصاد، ریاست سازمان امور مالیاتی و مدیرعاملی بانک سپه از سوابق پیشین اوست.

حمید پاداش زیوه

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور که سابقه عضویت در هیئت‌مدیره بانک پارسیان را نیز در کارنامه دارد.

غلامحسین مظفری

استاندار کنونی خراسان رضوی که سابقه نمایندگی مردم در مجلس هفتم (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷) را نیز در سوابق پارلمانی خود به ثبت رسانده است.