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طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات در دستور کار مجلس
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت که طرح دوفوریتی مشهور به حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات هفته آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
به گزارش تابناک، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه با اشاره به طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات، گفت: در این طرح، جبران حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات، تشکیل دو سازمان تحت عنوان سازمان حفاظت اطلاعات و سازمان عقیدتی در ساختار وزارت اطلاعات خواهد بود.
وی ادامه داد: رئیس این دو سازمان با حکم رهبر انقلاب منصوب و وزیر اطلاعات نیز به پیشنهاد رئیسجمهور و رأی اعتماد مجلس انتخاب خواهد شد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در پایان گفت: تصویب این طرح منجر به تسریع در معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس توسط رئیسجمهور و تعیین تکلیف وزارت اطلاعات پس از بیش از هشت ماه خواهد شد.
منبع: ایسنا
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