سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: با گذشت بیش از یک ماه از مهلت قانونی معرفی وزیر، دولت اعلام کرده است به‌زودی گزینه نهایی خود را برای بررسی و اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند.

عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات از سوی دولت به مجلس، اظهار کرد: براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس‌ جمهور برای وزارتخانه‌های فاقد وزیر، صرفا به مدت ۳ ماه می‌تواند سرپرست تعیین کند این در حالیست که از ۱۹ مردادماه تا ۴ مهر یعنی ۴۵ روز بیشتر از مهلت مقرر با استجازه به تعویق افتاد.

وی افزود: اکنون بیش از یک ماه از فرصت دولت برای معرفی وزیر گذشته است و ضرورت دارد هر چه سریع تر وزیر پیشنهادی معرفی گردد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: صبح امروز در جلسه هیات رئیسه مجلس این موضوع مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت. دولت به زودی گزینه نهایی را به مجلس به منظور برگزاری جلسه رای اعتماد معرفی می‌کند.