با توجه به فضای رسمی جشن حافظ، استفاده از یک آیتم با طرح‌های سنتی انتخاب قابل‌توجهی بود. ترکیب رنگ‌ها نیز هماهنگی بصری خوبی ایجاد کرده بود و سادگی بلوز مشکی در کنار شلوار طرح‌دار، به تعادل استایل کمک می‌کرد. با این حال، انتخاب شالی ساده‌تر می‌توانست انسجام بیشتری در مجموع پوشش او ایجاد کند.

آرایش صورت نیز با رنگ‌بندی استایل هماهنگی داشت و در کنار مدل موی ساده و کلاه، ترکیب متعادلی را به وجود آورده بود.

عکس: پایگاه طراحان لباس