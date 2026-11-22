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خانم بازیگر جوان خوشتیپترین مهمان جشن حافظ شد + عکس
صحرا اسداللهی که یکی از مهمانان حاضر در مراسم جشن حافظ بود با استایلی رسمی در این رویداد شرکت کرد.
به گزارش تابناک صحرا اسداللهی از جمله چهرههایی است که در سالهای اخیر توجه بیشتری به انتخاب پوشش خود داشته و برای هماهنگی و جزئیات استایلش وقت میگذارد. او در این مراسم، شلواری با طرحهای سنتی را در کنار بلوز ساده مشکی و شالی طرحدار انتخاب کرده بود.
با توجه به فضای رسمی جشن حافظ، استفاده از یک آیتم با طرحهای سنتی انتخاب قابلتوجهی بود. ترکیب رنگها نیز هماهنگی بصری خوبی ایجاد کرده بود و سادگی بلوز مشکی در کنار شلوار طرحدار، به تعادل استایل کمک میکرد. با این حال، انتخاب شالی سادهتر میتوانست انسجام بیشتری در مجموع پوشش او ایجاد کند.
آرایش صورت نیز با رنگبندی استایل هماهنگی داشت و در کنار مدل موی ساده و کلاه، ترکیب متعادلی را به وجود آورده بود.
عکس: پایگاه طراحان لباس
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