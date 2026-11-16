در مراسم‌هایی که معمولاً بسیاری از چهره‌ها به سمت انتخاب‌های آشنا و کم‌ریسک می‌روند، شهره سلطانی ترجیح داده مسیر متفاوتی را امتحان کند.

به گزارش تابناک؛ شهره سلطانی در مراسمی با انتخاب یک استایل متفاوت، توجه‌ها را به خود جلب کرد. او برخلاف ظاهرهای رایجی که معمولاً در مراسم‌های رسمی هنری دیده می‌شود، سراغ ترکیبی رفت که حال‌وهوای لباس‌های کلاسیک مردانه را داشت؛ انتخابی که بیش از هر چیز، نشان‌دهنده جسارت او در تجربه کردن سبک‌های تازه بود.







