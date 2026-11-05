ادعای خانم بازیگر از شیوه عجیب ممنوع الفعالیتی

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه3780 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سینما و سرگرمی فیلم<<سینما و سرگرمی فیلم کد خبر: 4200052 | 3780 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۱۸:۲۵ | 5 November 2026 نبض خبرادعای خانم بازیگر از شیوه عجیب ممنوع الفعالیتی روایت حدیثه تهرانی بازیگر سینما و تلویزیون از علت عجیب ممنوع الفعالیتی و رفع موقت این ممنوعیت به خاطر مسعود ده نمکی را میبینید و میشنوید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200052/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:مسعود ده نمکیممنوع التصویربازیگر زننبض خبرحدیثه تهرانیممنوع الفعالیتی گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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