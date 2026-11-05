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فیلم
کد خبر: 4200052 3780 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

ادعای خانم بازیگر از شیوه عجیب ممنوع الفعالیتی

روایت حدیثه تهرانی بازیگر سینما و تلویزیون از علت عجیب ممنوع الفعالیتی و رفع موقت این ممنوعیت به خاطر مسعود ده نمکی را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:مسعود ده نمکیممنوع التصویربازیگر زننبض خبرحدیثه تهرانیممنوع الفعالیتی

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