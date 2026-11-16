«زیرخاکی ۵» کلید خورد؛ بازگشت پژمان جمشیدی به تلویزیون

فصل پنجم سریال طنز «زیرخاکی» به کارگردانی جلیل سامان، پس از تجربه چهار فصل قبلی، از ۲۳ آبان وارد مرحله فیلمبرداری شد تا ماجراهای فریبرز باغ‌بیشه و خانواده‌اش در نوروز ۱۴۰۶ ادامه پیدا کند.

به گزارش تابناک؛ فیلمبرداری فصل پنجم مجموعه تلویزیونی «زیرخاکی» به کارگردانی جلیل سامان و تهیه‌کنندگی رضا نصیری‌نیا از ۲۳ آبان آغاز شد؛ مجموعه‌ای که قرار است در نوروز ۱۴۰۶ روی آنتن تلویزیون برود.

«زیرخاکی» طی چهار فصل گذشته یکی از مجموعه‌های شناخته‌شده تلویزیونی در ژانر طنز بوده و حالا فصل پنجم آن پس از پایان مراحل پیش‌تولید مقابل دوربین رفته است.

در فصل جدید، پژمان جمشیدی بار دیگر در نقش «فریبرز باغ‌بیشه» حضور دارد و ژاله صامتی، گیتی قاسمی و رایان سرلک نیز به ترتیب در نقش‌های «پریچهر» ، «کشور» و «کاوه» به ایفای نقش می‌پردازند.

غلامرضا نیکخواه و پیام احمدی‌نیا نیز از بازیگران جدید فصل پنجم هستند که به جمع بازیگران این مجموعه اضافه شده‌اند.

فصل پنجم «زیرخاکی» به نویسندگی و کارگردانی جلیل سامان و تهیه‌کنندگی رضا نصیری‌نیا، محصول سیمافیلم است و برای پخش در نوروز ۱۴۰۶ تولید می‌شود.



