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سپاه: انفجار و آتش‌سوزی ۲ نفتکش در تنگه هرمز

دو فروند نفتکش که تلاش کردند از مسیر غیرقانونی جنوبی عبور کنند، با اصابت به مین دریایی با چندین انفجار بسیار شدید آسمان تنگهٔ هرمز را برای ساعت‌ها روشن کردند.

کد خبر: 4202165تاریخ انتشار: 312 بازدید

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به گزارش تابناک؛ نیروی دریایی سپاه در پیامی اعلام کرد: ساعاتی پیش دو فروند نفتکش که با هدایت مستقیم افسران آمریکایی و حمایت جنگندهٔ‌های ارتش متجاوز و غارتگر آمریکا تلاش کردند از مسیر غیرقانونی جنوبی عبور کنند، با اصابت به مین دریایی با چندین انفجار بسیار شدید آسمان تنگهٔ هرمز را برای ساعت‌ها روشن کردند.

این دو نفتکش متخلف با فاصله کمی از دو نفتکش قبلی منفجر شدند و از روز گذشته تا کنون این ششمین نفتکشی است که در تنگه هرمز در آتش می‌سوزد و غرق می‌شود. آلودگی حاصل از انفجار این نفتکش‌ها سراسر سواحل و آبهای تنگه هرمز را فرا گرفته است.


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برچسب ها

سپاهانفجارنفتکشهرمزآتش‌سوزیانفجار و آتش‌سوزی

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