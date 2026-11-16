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آمار ضرغامی از زنان ایرانی بدون حجاب
عزتالله ضرغامی با استناد به پژوهشهای دستگاههای حاکمیتی مدعی شد ۳۰ تا ۴۰ درصد زنان ایرانی فاقد حجاب رسمی هستند.
به گزارش تابناک، عزتالله ضرغامی، فعال سیاسی اصولگرا در صفحه شخصی خود نوشت: بر اساس آخرین پژوهشهای دستگاههای حاکمیتی، بین ۳۰تا۴۰ درصد از زنان ایرانی فاقد حجاب رسمی و قانونی هستند.
همین پژوهشها نشان میدهد که اکثریت غالب آنان موافق تداوم نظام جمهوری اسلامی همراه با اصلاحات اقتصادی و اجتماعی هستند.
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