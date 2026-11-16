آمار ضرغامی از زنان ایرانی بدون حجاب

به گزارش تابناک، عزت‌الله ضرغامی، فعال سیاسی اصولگرا در صفحه شخصی خود نوشت: بر اساس آخرین پژوهش‌های دستگاه‌های حاکمیتی، بین ۳۰تا۴۰ درصد از زنان ایرانی فاقد حجاب رسمی و قانونی هستند.

همین پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اکثریت غالب آنان موافق تداوم نظام جمهوری اسلامی همراه با اصلاحات اقتصادی و اجتماعی هستند.