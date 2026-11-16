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آمار ضرغامی از زنان ایرانی بدون حجاب

عزت‌الله ضرغامی با استناد به پژوهش‌های دستگاه‌های حاکمیتی مدعی شد ۳۰ تا ۴۰ درصد زنان ایرانی فاقد حجاب رسمی هستند.

کد خبر: 4202319تاریخ انتشار: 909 بازدید

ضرغامی

به گزارش تابناک، عزت‌الله ضرغامی، فعال سیاسی اصولگرا در صفحه شخصی خود نوشت: بر اساس آخرین پژوهش‌های دستگاه‌های حاکمیتی، بین ۳۰تا۴۰ درصد از زنان ایرانی فاقد حجاب رسمی و قانونی هستند.

همین پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اکثریت غالب آنان موافق تداوم نظام جمهوری اسلامی همراه با اصلاحات اقتصادی و اجتماعی هستند.

ضرغامی

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عزت الله ضرغامیآمارزنان ایرانیبدون حجاب

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