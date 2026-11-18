ماجرای طرح ترور در یونان و اتهام‌زنی به ایران چیست؟

به گزارش تابناک؛ بخش رسانه‌ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در آتن روز چهارشنبه، ۱۸ نوامبر، در واکنش به گزارش‌هایی درباره کشف یک طرح ادعایی ترور در یونان و نسبت‌دادن آن به عوامل مرتبط با ایران، بیانیه‌ای صادر کرد و این اتهامات را کاملاً بی‌اساس و مردود اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است:

«بخش رسانه‌ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در آتن ادعاهای مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها در نسبت‌دادن یک طرح ادعایی تروریستی به عوامل مرتبط با ایران را کاملاً بی‌اساس و مردود می‌داند.

این اتهام‌زنی‌های بی‌پایه بخشی از کارزار نخ‌نمای رژیم اسرائیل و بازوان تبلیغی ـ جنگ روانی آن برای بدنام‌سازی ایران و در استمرار عملیات‌های قبلی پرچم دروغین است که هیچ‌گونه ارزش و اعتباری ندارد.

بدیهی است هوشیاری همگان در برابر این‌گونه دسیسه‌های فریبکارانه ضروری است.»

ماجرای ادعای کشف طرح ترور در یونان چیست؟

بیانیه سفارت ایران پس از آن منتشر شد که مقام‌های امنیتی مقدونیه شمالی و یونان روز سه‌شنبه، ۱۷ نوامبر، از شناسایی یک شبکه و بازداشت پنج نفر به اتهام مشارکت در برنامه‌ریزی برای اجرای یک حمله تروریستی یا ترور هدفمند در خاک یونان خبر دادند.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد که این عملیات با همکاری نهادهای امنیتی دو کشور انجام شده و افراد بازداشت‌شده همگی شهروند مقدونیه شمالی هستند. بر اساس این گزارش، یک نفر در یونان بازداشت و به مقدونیه شمالی منتقل شده و چهار نفر دیگر نیز در این کشور بازداشت شده‌اند.

«بویان هریستوفسکی» ، رئیس آژانس امنیت ملی مقدونیه شمالی، مدعی شد که افراد بازداشت‌شده در چارچوب شبکه‌ای مرتبط با عوامل ایرانی فعالیت می‌کرده‌اند و برای انجام یک حمله در یونان تدارک می‌دیده‌اند.

به ادعای این مقام امنیتی، تحقیقات درباره فعالیت‌های این شبکه از اوایل سال ۲۰۲۶ آغاز شده بود و افراد مظنون در کشورهای ثالث، از جمله ایران، نشست‌هایی برگزار کرده بودند.

رسانه‌های یونانی نیز با استناد به منابع امنیتی مدعی شدند که این طرح تحت هدایت فردی ایرانی به نام «ادریس جهانگیری موانه» برنامه‌ریزی شده است. نهادهای امنیتی مقدونیه شمالی ادعا کرده‌اند که این فرد با اشخاص مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران ارتباط داشته است.

در همین ارتباط، برخی رسانه‌های یونانی از جمله شبکه تلویزیونی دولتی این کشور ادعا کردند که هدف احتمالی عملیات، یکی از مدیران یک شرکت اسرائیلی فعال در یونان بوده است.

با این حال، هویت هدف احتمالی به‌طور رسمی تأیید نشده است.

«کنستانتیا دیموگلیدو» ، سخنگوی پلیس یونان نیز روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌های این کشور اعلام کرد که پلیس یونان به‌طور مشخص از هویت فردی که احتمالاً هدف عملیات بوده، اطلاع ندارد.

وی همچنین توضیح داد که بررسی مدارک به‌دست‌آمده از متهمان ادامه دارد و با پیشرفت تحقیقات مشخص خواهد شد که موضوع مربوط به برنامه‌ریزی برای ترور یک فرد مشخص بوده یا اقدام تروریستی دیگری در دستور کار قرار داشته است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در آتن ضمن رد قاطع هرگونه ارتباط عوامل ایرانی با این طرح ادعایی، تأکید کرده است که اتهامات مطرح‌شده علیه تهران بخشی از کارزار تبلیغاتی و جنگ روانی رژیم اسرائیل برای بدنام‌سازی ایران و در ادامه عملیات‌های پیشین «پرچم دروغین» است و هیچ‌گونه ارزش و اعتباری ندارد.