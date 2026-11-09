



به گزارش تابناک، علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس اعلام کرد : اتهام تخلف به نمایندگان، ادعای بسیار بزرگی است و طبیعتاً مدعی باید اسناد و مستندات خود را ارائه کند.

خروجی چنین اظهاراتی جز خدشه به اعتماد مردم به مسئولان و نهادهای کشور نبوده و زمینه بی‌اعتمادی در انتخابات و کاهش مشارکت عمومی را فراهم می‌کند.

وجود احتمالی تخلف از سوی یک یا دو نفر، مجوز اتهام‌زنی به کلیت مجلس و نمایندگان نیست.