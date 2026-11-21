اختتامیه چهارمین رویداد پیشگامان رهایی با حضور سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه و حجت الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج در دانشگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.