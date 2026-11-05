عضو هیئت‌رئیسه مجلس در واکنش به پیشنهاد تغییر دکترین هسته‌ای کشور، بر حفظ همه گزینه‌ها برای دفاع از ایران تأکید کرد و گفت اظهارنظر دقیق‌تر درباره این موضوع باید متناسب با تحولات و پیشرفت شرایط انجام شود.

روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره نظر مشورتی خود پیرامون تغییر دکترین هسته‌ای کشور در شرایط فعلی و موافقت یا مخالفت با آن، گفت: شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند اظهارنظرهای فنی و کارشناسی انجام شود.

وی با اشاره به آنچه شکست آمریکا در رویارویی نظامی با ایران خواند، اظهار کرد: ما به‌عنوان کشوری که تا این لحظه توانسته‌ایم بزرگ‌ترین نیروی نظامیِ مدعی ابرقدرتی را شکست دهیم، باید همه گزینه‌های خود را برای دفاع از کیان و کشورمان حفظ کنیم.

متفکر آزاد با تأکید بر اینکه هیچ گزینه‌ای نباید از دستور کار دفاعی کشور خارج شود، افزود: نیروهای مسلح ایران در جنگ‌های مختلف نشان داده‌اند که در هر مرحله، نسبت به گذشته موفق‌تر، دقیق‌تر و فنی‌تر عمل می‌کنند و با توانمندی‌ها و شگفتی‌های جدیدی مواجه شده‌اند.

به گفته وی، اگر دشمن مرتکب خطاهای تازه‌ای شود، با شگفتی‌های بزرگ‌تری روبه‌رو خواهد شد که شاید حتی تصور آن را نیز نداشته باشد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پایان، درباره ارائه نظر دقیق‌تر پیرامون موضوع تغییر دکترین هسته‌ای، بر ضرورت توجه به روند تحولات تأکید کرد و گفت: باید با فراخور پیشرفت اتفاقات، اظهارنظرهای دقیق‌تر کنیم.