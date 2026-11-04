عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به سیاست دوگانه آمریکا در قبال ایران، تأکید کرد: اختلاف و چندصدایی در داخل، طرف مقابل را به طمع می‌اندازد و درباره احتمال وقوع جنگ نیز با توجه به تحولات سیاسی آمریکا و منطقه، ارزیابی قطعی وجود ندارد.

علی احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به مواضع متناقض آمریکا در قبال ایران، اظهار کرد: آمریکایی‌ها از یک طرف سیاست به‌ اصطلاح «چماق و هویج» را دنبال می‌کنند و از طرف دیگر، همزمان با تهدید و شمشیر کشیدن، تلاش دارند از مسیرهای مختلف میانجیگری و رایزنی را نیز پیش ببرند؛ از جمله از طریق کشورهایی مانند روسیه، چین، عربستان و پاکستان.

احمدی با بیان اینکه این رفتار دوگانه در مواجهه با ایران سابقه دارد، افزود: متاسفانه گاهی اختلاف‌نظرها و چندصدایی در داخل، طرف مقابل را به طمع می‌اندازد. هر زمان که مواضع کشور محکم، یکپارچه و همراه با همدلی باشد، آنها عقب‌نشینی می‌کنند؛ اما وقتی احساس کنند در داخل تفرقه و دوگانگی وجود دارد، از این فضا برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: آنها در ابتدا به دنبال این بودند که کار نظام جمهوری اسلامی را یکسره کنند، اما به نتیجه نرسیدند و اکنون به هر حیله و نیرنگی متوسل می‌شوند. این رفتارها نشان می‌دهد که نباید اجازه دهیم اختلافات داخلی به فرصتی برای فشار بیشتر طرف مقابل تبدیل شود.

اظهارنظرهای ناپخته، خوراک جنگ روانی آمریکا

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا بخشی از تحرکات و مواضع اخیر آمریکا با هدف اثرگذاری بر بازار انرژی و کاهش قیمت نفت در آستانه انتخابات این کشور دنبال می‌شود، گفت: بعضی اظهارنظرهای ناپخته در داخل، متأسفانه بر فضای بازار و حتی بازار نفت اثر می‌گذارد. طرف مقابل نیز دقیقا به دنبال استفاده از همین فضاست و در کنار آن، اخبار و ادعاهای دروغ و بعضا بزرگ‌نمایی‌شده منتشر می‌کند.

احمدی با اشاره به تأثیرپذیری برخی افراد از فضاسازی‌های رسانه‌ای آمریکا، تصریح کرد: متاسفانه بعضی از افراد در داخل نیز این مطالب را باور می‌کنند و ناخواسته در مسیری قرار می‌گیرند که طرف مقابل طراحی کرده است. باید مراقب باشیم اظهارنظرهای غیرمسئولانه و تحلیل‌های ناپخته، به ابزار جنگ روانی دشمن تبدیل نشود.

تهدید حمله به تأسیسات ایران؛ بیشتر عملیات روانی است

وی در ادامه، درباره تهدیدهای دونالد ترامپ علیه تأسیسات ایران، اظهار کرد: این تهدیدها موضوع تازه‌ای نیست و مدت‌هاست مطرح می‌شود، اما گاهی متاسفانه برخی افراد در داخل نیز به آن دامن می‌زنند و ابعاد موضوع را بزرگ‌تر از واقعیت نشان می‌دهند.

احمدی با اشاره به طرح موضوع استفاده از بمب‌های سنگین و موسوم به «بمب مادر» افزود: آمریکایی‌ها پیش‌تر نیز از بمب‌های سنگین علیه ایران استفاده کرده‌اند و مطرح کردن چنین موضوعاتی بیش از آنکه نشان‌دهنده یک تصمیم قطعی باشد، می‌تواند بخشی از عملیات روانی و جنگ تبلیغاتی آنها باشد. به اعتقاد من، اگر امکان و اراده انجام چنین اقداماتی را داشتند، تاکنون آن را انجام داده بودند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: اینطور نیست که جمهوری اسلامی ایران هیچ امکانی برای مقابله نداشته باشد. طرف مقابل نیز از توانمندی‌های ما اطلاع دارد و می‌داند که هرگونه خطای محاسباتی می‌تواند برای خودش تبعات داشته باشد.

احتمال جنگ؛ همه‌چیز به تحولات آینده بستگی دارد

احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به تهدیدهای اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، احتمال وقوع جنگ وجود دارد، گفت: به نظر من احتمال وقوع جنگ را می‌توان ۵۰-۵۰ در نظر گرفت و نمی‌توان در این زمینه با قطعیت اظهارنظر کرد. نتیجه انتخابات آمریکا و تحولات سیاسی این کشور، در کنار رفتار اسرائیل و اتفاقات پیش‌رو، در تصمیم‌گیری آنها مؤثر خواهد بود.

وی با اشاره به نگرانی‌های ترامپ درباره نتیجه انتخابات کنگره آمریکا اظهار کرد: یکی از مسائلی که برای ترامپ اهمیت دارد، نتیجه انتخابات و حفظ موقعیت سیاسی جریان جمهوری‌خواه است. اگر اکثریت را از دست بدهند، شرایط سیاسی آمریکا تغییر می‌کند و ممکن است دموکرات‌ها پیگیری پرونده‌ها و برخوردهای سیاسی با ترامپ را شدت ببخشند.

احمدی ادامه داد: به اعتقاد من، اگر ترامپ در انتخابات نتیجه مورد نظرش را به دست بیاورد، ممکن است تلاش کند شرایط را به شیوه دیگری مدیریت کند؛ اما اگر نتیجه مطلوبش حاصل نشود، احتمال دارد از روی عصبانیت دست به اقداماتی بزند. بنابراین باید منتظر تحولات آینده بود؛ چراکه مجموعه این اتفاقات می‌تواند در تصمیم نهایی آمریکا و اسرائیل درباره ایران تأثیرگذار باشد.