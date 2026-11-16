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تلگرام در عراق هم فیلتر شد

به دستور نخست‌وزیر عراق، پیام‌رسان تلگرام با هدف حفاظت از امنیت ملی و مقابله با محتوای مغایر با قوانین فیلتر شد.

کد خبر: 4202293تاریخ انتشار: 93 بازدید

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به گزارش تابناک، سازمان رسانه و ارتباطات عراق اعلام کرد: پیام‌رسان تلگرام با هدف حفاظت از امنیت ملی و مقابله با محتوای مغایر با قوانین، براساس دستور نخست‌وزیر مسدود شد.

نهادهای نظارتی عراق به مدیران تلگرام مهلتی ۳۰ روزه داده‌اند تا وضعیت حقوقی خود را متناسب با استانداردهای این کشور تنظیم کنند.

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برچسب ها

امنیت ملیفیلترنخست وزیر عراقتلگرام

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