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اعلام زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر

زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر باشگاه‌های کشور فصل ۱۴۰۶_۱۴۰۵ اعلام شد.

کد خبر: 4202284تاریخ انتشار: 177 بازدید

لیگ+برتر+خلیج+فارس

به گزارش تابناک؛ نقل و انتقالات زمستانی نیم فصل بیست و ششمین دوره لیگ برتر از ۹ دی ماه ۱۴۰۵ آغاز و روز ۵ بهمن سال جاری به پایان می‌رسد.

منبع: روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران

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لیگ برترنقل و انتقالاتنیم فصل

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