اعلام زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر

به گزارش تابناک؛ نقل و انتقالات زمستانی نیم فصل بیست و ششمین دوره لیگ برتر از ۹ دی ماه ۱۴۰۵ آغاز و روز ۵ بهمن سال جاری به پایان می‌رسد.

منبع: روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران