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اعلام زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر
زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر باشگاههای کشور فصل ۱۴۰۶_۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش تابناک؛ نقل و انتقالات زمستانی نیم فصل بیست و ششمین دوره لیگ برتر از ۹ دی ماه ۱۴۰۵ آغاز و روز ۵ بهمن سال جاری به پایان میرسد.
منبع: روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران
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