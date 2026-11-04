اعلام اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر
داوران بازی های هفته دوازدهم لیگ برتر در فصل جاری مشخص شدند.
به گزارش تابناک، اسامی داوران بازی های هفته دوازدهم لیگ برتر در فصل 1406-1405 اعلام شد که به شرح زیر است:
پنجشنبه 14 آبان ماه 1405
*شمس آذر قزوین - صنعت نفت آبادان
داور: امیر عرب براقی کمکها: امیرمحمد داودزاده، سعید باهنر و حسن اسماعیلی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داورVAR: شهاب محمدی کمک: ناصر جنگی
جمعه 15 آبان ماه 1405
*سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی
داور:ایمان کهیش کمک ها: محمدعلی پورمتقی، فرزاد ایمانی نژاد و علی سام ناظر: علی اصغر مومنی داورVAR: محمدرضا تارخ کمک: محمدعلی صلاحی
*آلومینیوم اراک - مس شهربابک
داور: میثم عباسپور کمک ها: علی اکبر نوری، علیرضا ممبنی و مهدی انصارنژاد ناظر: اسماعیل صفیری داورVAR: احمد محمدی کمک: آتنا لشنی
*پرسپولیس - فجر سپاسی شیراز
داور: وحید زمانی کمک ها: علی احمدی، محسن سلطانی و میثم صفاری ناظر: آرمان اسعدی داورVAR: موعود بنیادی فرد کمک: کیوان علیمحمدی
*چادرملو اردکان - فولاد خوزستان
داور:مرتضی منصوریان کمک ها: امیررضا آشورماهانی، امین زاهدی و رضا مرادی ناظر: احمد صالحی داورVAR: احسان اکبری کمک: مسعود حقیقی
شنبه 16 آبان ماه 1405
*پیکان تهران - نساجی مازندران
داور: بیژن حیدری کمک ها: بهمن عبدالهی، احد سلطانی و حسین زمانی ناظر: حیدر شکور داورVAR: موعود بنیادی فرد کمک: فرهاد مروجی
*تراکتور تبریز - خیبر خرم آباد
داور: وحید کاظمی کمک ها: دانیال باشنده، وحید سیفی و شاهین یزدانی ناظر: رسول فروغی داورVAR: میثم حیدری کمک: حامد سیری
*استقلال خوزستان - استقلال تهران
داور: کوپال ناظمی کمک ها: علیرضا ایلدروم، محسن بابایی و رسول اولیایی ناظر:حسین خانبان داورVAR: پیام حیدری کمک: علی احمدی
*گل گهر سیرجان - ذوب آهن اصفهان
داور:حسن اکرمی کمک ها: حمیدرضا افشون، علیرضا صیاد و پوریا افشاریان ناظر: داود رفعتی داورVAR: امیر عرب براقی کمک: آبان نصیری
منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال،
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نظرات بینندگان
این باور نکردنی است برای اولین بار هیچ کدام از برادران حیدری، میثم حیدری و عرب براقی در داوری پرسپولیس حضور ندارند.
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