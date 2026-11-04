اعلام اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر

به گزارش تابناک، اسامی داوران بازی های هفته دوازدهم لیگ برتر در فصل 1406-1405 اعلام شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه 14 آبان ماه 1405

*شمس آذر قزوین - صنعت نفت آبادان

داور: امیر عرب براقی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، سعید باهنر و حسن اسماعیلی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داورVAR: شهاب محمدی کمک: ناصر جنگی

جمعه 15 آبان ماه 1405

*سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی

داور:ایمان کهیش کمک ها: محمدعلی پورمتقی، فرزاد ایمانی نژاد و علی سام ناظر: علی اصغر مومنی داورVAR: محمدرضا تارخ کمک: محمدعلی صلاحی

*آلومینیوم اراک - مس شهربابک

داور: میثم عباسپور کمک ها: علی اکبر نوری، علیرضا ممبنی و مهدی انصارنژاد ناظر: اسماعیل صفیری داورVAR: احمد محمدی کمک: آتنا لشنی

*پرسپولیس - فجر سپاسی شیراز

داور: وحید زمانی کمک ها: علی احمدی، محسن سلطانی و میثم صفاری ناظر: آرمان اسعدی داورVAR: موعود بنیادی فرد کمک: کیوان علیمحمدی





*چادرملو اردکان - فولاد خوزستان

داور:مرتضی منصوریان کمک ها: امیررضا آشورماهانی، امین زاهدی و رضا مرادی ناظر: احمد صالحی داورVAR: احسان اکبری کمک: مسعود حقیقی

شنبه 16 آبان ماه 1405

*پیکان تهران - نساجی مازندران

داور: بیژن حیدری کمک ها: بهمن عبدالهی، احد سلطانی و حسین زمانی ناظر: حیدر شکور داورVAR: موعود بنیادی فرد کمک: فرهاد مروجی

*تراکتور تبریز - خیبر خرم آباد

داور: وحید کاظمی کمک ها: دانیال باشنده، وحید سیفی و شاهین یزدانی ناظر: رسول فروغی داورVAR: میثم حیدری کمک: حامد سیری

*استقلال خوزستان - استقلال تهران

داور: کوپال ناظمی کمک ها: علیرضا ایلدروم، محسن بابایی و رسول اولیایی ناظر:حسین خانبان داورVAR: پیام حیدری کمک: علی احمدی

*گل گهر سیرجان - ذوب آهن اصفهان

داور:حسن اکرمی کمک ها: حمیدرضا افشون، علیرضا صیاد و پوریا افشاریان ناظر: داود رفعتی داورVAR: امیر عرب براقی کمک: آبان نصیری

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال،