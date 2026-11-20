لحظه اصابت پهپاد انتحاری روسیه به سفارت هلند در کی‌یف لحظه اصابت پهپاد انتحاری روسیه به سفارت هلند در کی‌یف پایتخت اوکراین را می‌بینید. وزارت امور خ…

لحظات حمله و بمباران پتروشیمی جم مجتمع پتروشیمی جم در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه، روز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، حدود…