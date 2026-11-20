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نبض خبر
عملیات ناموفق آپاچیها در تنگه هرمز را ببینید
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تصاویری کوتاه از عملیات ناموفق هلی کوپترهای آپاچی آمریکا در تنگه هرمز برای حفاظت از نفکشها را از زاویه قایق موتوریهای ایران ببینید
نبض خبر
تصاویری کوتاه از عملیات ناموفق هلی کوپترهای آپاچی آمریکا در تنگه هرمز برای حفاظت از نفکشها را از زاویه قایق موتوریهای ایران ببینید
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