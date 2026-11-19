گروه استان‌ها - نیروی دریایی سپاه اعلام کرد دو سوپرنفتکش که قصد عبور از مسیرهای غیرمجاز تنگه هرمز را داشتند، پس از برخورد با مین دریایی دچار انفجار شده و هم‌اکنون در نزدیکی سواحل جنوبی تنگه هرمز در حال سوختن هستند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، بر اساس این اطلاعیه، نفتکش‌های مذکور بیش از ۴ میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کردند و با پشتیبانی جنگنده‌های آمریکایی و همراهی پهپادهای مراقبتی، قصد عبور مخفیانه از مسیر ممنوعه را داشتند.

سپاه همچنین اعلام کرده است که پس از وقوع انفجار، نفتکش‌ها رها شده‌اند و عملیات عبور آن‌ها متوقف شده است.

نیروی دریایی سپاه در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با شناورهایی که از مسیرهای غیرمجاز تنگه هرمز تردد می‌کنند، هشدار داده است با نفتکش‌های مرتبط با ارتش آمریکا و همکاران آن که قصد عبور از مسیرهای ممنوعه را داشته باشند، برخورد خواهد شد.

این گزارش بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی نیروی دریایی سپاه تنظیم شده و جزئیات آن به‌صورت مستقل تأیید نشده است.

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