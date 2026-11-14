گروه استان‌ها - معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان از برقراری سرویس روزانه اتوبوس در مسیر بندرعباس-بندرلنگه و مسیر برگشت خبرداد و گفت: این سرویس با هدف تسهیل تردد شهروندان و توسعه دسترسی به حمل‌ونقل عمومی، هر روز طبق برنامه زمان‌بندی مشخص انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «پرویز کرمی» معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده، اتوبوس‌ها هر روز ساعت ۱۳ از بندرلنگه، ساعت ۱۷ از ترمینال مسافربری بندرعباس و ساعت ۱۸ از ایستگاه راه جغین‌انبار حرکت می‌کنند.

وی افزود: راه‌اندازی این سرویس با هدف تسهیل جابه‌جایی مسافران، افزایش دسترسی شهروندان به ناوگان حمل‌ونقل عمومی و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای سفرهای بین‌شهری انجام شده است.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان با اشاره به اهمیت توسعه خدمات منظم مسافربری در محورهای مواصلاتی استان خاطرنشان کرد: استمرار این خدمات می‌تواند در افزایش رفاه مسافران و ساماندهی سفرهای جاده‌ای نقش مؤثری داشته باشد.

کرمی ابراز امیدواری کرد با همکاری فعالان حوزه حمل‌ونقل و همراهی دستگاه‌های مرتبط، زمینه ارائه خدمات ایمن، منظم و مطلوب به مسافران در مسیرهای ارتباطی استان بیش از پیش فراهم شود.