برقراری سرویس روزانه اتوبوس در مسیر بندرعباس-بندرلنگه
گروه استانها - معاون راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان از برقراری سرویس روزانه اتوبوس در مسیر بندرعباس-بندرلنگه و مسیر برگشت خبرداد و گفت: این سرویس با هدف تسهیل تردد شهروندان و توسعه دسترسی به حملونقل عمومی، هر روز طبق برنامه زمانبندی مشخص انجام میشود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «پرویز کرمی» معاون راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس برنامه زمانبندی تعیینشده، اتوبوسها هر روز ساعت ۱۳ از بندرلنگه، ساعت ۱۷ از ترمینال مسافربری بندرعباس و ساعت ۱۸ از ایستگاه راه جغینانبار حرکت میکنند.
وی افزود: راهاندازی این سرویس با هدف تسهیل جابهجایی مسافران، افزایش دسترسی شهروندان به ناوگان حملونقل عمومی و فراهمکردن شرایط مناسبتر برای سفرهای بینشهری انجام شده است.
معاون راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان با اشاره به اهمیت توسعه خدمات منظم مسافربری در محورهای مواصلاتی استان خاطرنشان کرد: استمرار این خدمات میتواند در افزایش رفاه مسافران و ساماندهی سفرهای جادهای نقش مؤثری داشته باشد.
کرمی ابراز امیدواری کرد با همکاری فعالان حوزه حملونقل و همراهی دستگاههای مرتبط، زمینه ارائه خدمات ایمن، منظم و مطلوب به مسافران در مسیرهای ارتباطی استان بیش از پیش فراهم شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.