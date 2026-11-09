گروه استان‌ها - شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از قطع ۱۲ ساعته آب شرب در بخش‌هایی از شهر بندرعباس به دلیل جابه‌جایی خط انتقال آب با قطر ۴۰۰ میلی‌متر خبرداد و اعلام کرد: آب مناطق مشمول از ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه ۱۹ آبان تا ساعت ۶ صبح چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه قطع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، شرکت آب و فاضلاب هرمزگان اعلام کرد: این قطعی با هدف اجرای عملیات جابه‌جایی خط انتقال آب و تسهیل در راهبری پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس بندرعباس انجام می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، هنرستان‌های شهید کرانی و شهید رجایی و منازل مسکونی آن‌ها، شرکت شهرک‌های صنعتی، مجتمع بعثت واقع در بلوار امام خمینی، مجتمع‌های گل‌ها و گلستان، مجتمع شیلات، مجتمع چمران و تیپ تفنگداران واقع در روبه‌روی صداوسیما، فرودگاه بندرعباس و منازل مسکونی آن و همچنین خیابان هماگ در بلوار خلیج فارس از مناطق مشمول این قطعی هستند.

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان ضمن عذرخواهی از مشترکان این مناطق، از شهروندان خواست با ذخیره آب مورد نیاز در مخازن منازل و مدیریت مصرف، برای مدت زمان اعلام‌شده آمادگی داشته باشند.

مشترکان همچنین می‌توانند برای اعلام شکستگی و قطعی آب یا اطلاع از زمان وصل مجدد، در تمام ساعات شبانه‌روز با سامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب هرمزگان به شماره ۱۲۲ تماس بگیرند.