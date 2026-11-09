||16:22
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرعطر شهداء در رودان پیچید/استقبال از دو شهید خوش‌نام فاطمی
12بازدید
۰

زنگ صبر به یاد مادران صبور مینابی/ ۱۹۹۶ پرونده در میناب به صلح و سازش رسید

گروه استان‌ها - زنگ صبر با هدف ترویج فرهنگ گذشت، بخشش و صلح و سازش و به یاد مادران صبور شهرستان میناب نواخته شد؛ اقدامی که مختومه شدن ۱۹۹۶ پرونده در هفت ماه نخست امسال را رقم زد.

کد خبر: 4200810تاریخ انتشار: 12 بازدید۰

میناب

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، حجت‌الاسلام «علیرضا شهرخی» رئیس دادگستری شهرستان میناب در این آئین زنگ صبر اظهار کرد: دومین زنگ صبر امسال به یاد مادران صبور مینابی و با هدف ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ صلح، سازش، صبر، بخشش و رضایت در جامعه نواخته شد.

وی افزود: طرح زنگ صبر به پیشنهاد دادگستری شهرستان میناب ارائه شده و همزمان با سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، ۱۸ آبان‌ماه در مدارس سراسر استان هرمزگان اجرا می‌شود.

رئیس دادگستری میناب با اشاره به اجرای این طرح در مدارس شهرستان بیان کرد: چهار مدرسه متوسطه دوم شامل دو مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترانه برای اجرای این طرح در میناب در نظر گرفته شده‌اند و احکام مربوط به این مدارس از سوی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان صادر می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد دادگستری میناب در حوزه ترویج فرهنگ صلح و سازش تصریح کرد: دادگستری این شهرستان در زمینه پرونده‌های منجر به صلح و سازش، رتبه دوم استان هرمزگان را به خود اختصاص داده است.

مختومه شدن ۳۶۰۳ پرونده در دادگستری شهرستان میناب

حجت‌الاسلام شهرخی ادامه داد: در هفت ماه نخست امسال، سه‌هزار و ۶۰۳ پرونده در دادگستری شهرستان میناب مختومه شده که از این تعداد، یک‌هزار و ۹۹۶ پرونده با تلاش مجموعه قضایی و ظرفیت‌های صلح و سازش به نتیجه رسیده است.

در ادامه این مراسم، «حسن اسماعیلی» مدیر آموزش و پرورش شهرستان میناب، با تأکید بر نقش مدارس در ترویج فرهنگ گذشت و بخشش گفت: دانش‌آموزان سفیران صلح، بخشش و گذشت در جامعه هستند و باید تلاش کنیم فرهنگ صبر، ایثار و بخشش از کلاس‌های درس آغاز شود و در رفتار و زندگی اجتماعی دانش‌آموزان نهادینه شود.

وی ترویج این ارزش‌ها در محیط‌های آموزشی را زمینه‌ساز تقویت روابط اجتماعی و کاهش اختلافات در جامعه دانسدر پایان این آئین، دو اصله نهال به نشانه صلح، دوستی و سازش در محوطه دبیرستان نمونه حضرت خدیجه(س) میناب کاشته شد

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

دادگستریمینابزنگصلح و سازش

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.