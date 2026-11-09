زنگ صبر به یاد مادران صبور مینابی/ ۱۹۹۶ پرونده در میناب به صلح و سازش رسید
گروه استانها - زنگ صبر با هدف ترویج فرهنگ گذشت، بخشش و صلح و سازش و به یاد مادران صبور شهرستان میناب نواخته شد؛ اقدامی که مختومه شدن ۱۹۹۶ پرونده در هفت ماه نخست امسال را رقم زد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، حجتالاسلام «علیرضا شهرخی» رئیس دادگستری شهرستان میناب در این آئین زنگ صبر اظهار کرد: دومین زنگ صبر امسال به یاد مادران صبور مینابی و با هدف ترویج و نهادینهسازی فرهنگ صلح، سازش، صبر، بخشش و رضایت در جامعه نواخته شد.
وی افزود: طرح زنگ صبر به پیشنهاد دادگستری شهرستان میناب ارائه شده و همزمان با سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، ۱۸ آبانماه در مدارس سراسر استان هرمزگان اجرا میشود.
رئیس دادگستری میناب با اشاره به اجرای این طرح در مدارس شهرستان بیان کرد: چهار مدرسه متوسطه دوم شامل دو مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترانه برای اجرای این طرح در میناب در نظر گرفته شدهاند و احکام مربوط به این مدارس از سوی رئیسکل دادگستری استان هرمزگان صادر میشود.
وی با اشاره به عملکرد دادگستری میناب در حوزه ترویج فرهنگ صلح و سازش تصریح کرد: دادگستری این شهرستان در زمینه پروندههای منجر به صلح و سازش، رتبه دوم استان هرمزگان را به خود اختصاص داده است.
مختومه شدن ۳۶۰۳ پرونده در دادگستری شهرستان میناب
حجتالاسلام شهرخی ادامه داد: در هفت ماه نخست امسال، سههزار و ۶۰۳ پرونده در دادگستری شهرستان میناب مختومه شده که از این تعداد، یکهزار و ۹۹۶ پرونده با تلاش مجموعه قضایی و ظرفیتهای صلح و سازش به نتیجه رسیده است.
در ادامه این مراسم، «حسن اسماعیلی» مدیر آموزش و پرورش شهرستان میناب، با تأکید بر نقش مدارس در ترویج فرهنگ گذشت و بخشش گفت: دانشآموزان سفیران صلح، بخشش و گذشت در جامعه هستند و باید تلاش کنیم فرهنگ صبر، ایثار و بخشش از کلاسهای درس آغاز شود و در رفتار و زندگی اجتماعی دانشآموزان نهادینه شود.
وی ترویج این ارزشها در محیطهای آموزشی را زمینهساز تقویت روابط اجتماعی و کاهش اختلافات در جامعه دانسدر پایان این آئین، دو اصله نهال به نشانه صلح، دوستی و سازش در محوطه دبیرستان نمونه حضرت خدیجه(س) میناب کاشته شد
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.