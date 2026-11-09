گروه استان‌ها - زنگ صبر با هدف ترویج فرهنگ گذشت، بخشش و صلح و سازش و به یاد مادران صبور شهرستان میناب نواخته شد؛ اقدامی که مختومه شدن ۱۹۹۶ پرونده در هفت ماه نخست امسال را رقم زد.

زنگ صبر به یاد مادران صبور مینابی/ ۱۹۹۶ پرونده در میناب به صلح و سازش رسید

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، حجت‌الاسلام «علیرضا شهرخی» رئیس دادگستری شهرستان میناب در این آئین زنگ صبر اظهار کرد: دومین زنگ صبر امسال به یاد مادران صبور مینابی و با هدف ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ صلح، سازش، صبر، بخشش و رضایت در جامعه نواخته شد.

وی افزود: طرح زنگ صبر به پیشنهاد دادگستری شهرستان میناب ارائه شده و همزمان با سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، ۱۸ آبان‌ماه در مدارس سراسر استان هرمزگان اجرا می‌شود.

رئیس دادگستری میناب با اشاره به اجرای این طرح در مدارس شهرستان بیان کرد: چهار مدرسه متوسطه دوم شامل دو مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترانه برای اجرای این طرح در میناب در نظر گرفته شده‌اند و احکام مربوط به این مدارس از سوی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان صادر می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد دادگستری میناب در حوزه ترویج فرهنگ صلح و سازش تصریح کرد: دادگستری این شهرستان در زمینه پرونده‌های منجر به صلح و سازش، رتبه دوم استان هرمزگان را به خود اختصاص داده است.

مختومه شدن ۳۶۰۳ پرونده در دادگستری شهرستان میناب

حجت‌الاسلام شهرخی ادامه داد: در هفت ماه نخست امسال، سه‌هزار و ۶۰۳ پرونده در دادگستری شهرستان میناب مختومه شده که از این تعداد، یک‌هزار و ۹۹۶ پرونده با تلاش مجموعه قضایی و ظرفیت‌های صلح و سازش به نتیجه رسیده است.

در ادامه این مراسم، «حسن اسماعیلی» مدیر آموزش و پرورش شهرستان میناب، با تأکید بر نقش مدارس در ترویج فرهنگ گذشت و بخشش گفت: دانش‌آموزان سفیران صلح، بخشش و گذشت در جامعه هستند و باید تلاش کنیم فرهنگ صبر، ایثار و بخشش از کلاس‌های درس آغاز شود و در رفتار و زندگی اجتماعی دانش‌آموزان نهادینه شود.

وی ترویج این ارزش‌ها در محیط‌های آموزشی را زمینه‌ساز تقویت روابط اجتماعی و کاهش اختلافات در جامعه دانسدر پایان این آئین، دو اصله نهال به نشانه صلح، دوستی و سازش در محوطه دبیرستان نمونه حضرت خدیجه(س) میناب کاشته شد