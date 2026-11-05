دعوت از ۵۰ بانک و بنگاه اقتصادی برای مشارکت در توسعه میناب

گروه استان‌ها - وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از دعوت ۵۰ بانک دولتی و خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ برای مشارکت در اجرای طرح‌های توسعه‌ای میناب خبرداد و گفت: هدف، تبدیل وعده‌ها به پروژه‌های عملیاتی و مشاهده آثار آن در زندگی مردم این شهر است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «سیدرضا صالحی‌امیری» رئیس ستاد ملی شهدای میناب در چهارمین نشست ملی این ستاد در بندرعباس گفت: میناب باید به بخشی از میراث و حافظه جمعی ایرانیان تبدیل شود و مشهد شهدا در این شهر در کانون توجه دستگاه‌های کشور قرار گیرد.وی افزود: میناب باید به نماد انسجام ملی و دفاع از ایران تبدیل شود؛ چراکه هرمزگان دروازه ایران است و مردم این استان در حفظ پرچم و اقتدار کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر ضرورت بازتاب بین‌المللی ابعاد جنایت مدرسه شجره طیبه میناب گفت: باید از ظرفیت کمیته حقوق بین‌الملل و همچنین ابزارهای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای از جمله موسیقی، شعر، ادبیات، نقاشی، هنرهای تجسمی و گفت‌وگوهای فرهنگی برای تبیین این جنایت در سطح جهان استفاده شود.

صالحی‌امیری با اشاره به نقش نظام آموزشی در ماندگار شدن نام و یاد شهدای میناب تصریح کرد: آموزش و پرورش باید موضوع میناب را در منابع درسی سال آینده و در سطوح مختلف آموزشی بگنجاند و وزارت علوم نیز می‌تواند درس‌ها و تجربه‌های مقاومت هرمزگان را در برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها مورد توجه قرار دهد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل خانواده‌های معظم شهدا گفت: بنیاد شهید و سایر دستگاه‌های مسئول باید مشکلات و مطالبات خانواده‌های شهدا را در اولویت قرار دهند و نهادهای اجتماعی نیز در این زمینه به میدان بیایند.

رئیس ستاد ملی شهدای میناب از برنامه‌ریزی برای حضور مستمر نخبگان فرهنگی، رسانه‌ای، هنری و قهرمانان ورزشی در این شهر خبر داد و افزود: حضور این چهره‌ها برای ادای احترام به شهدای میناب و همراهی با مردم این شهر باید به یک جریان مستمر تبدیل شود.

صالحی‌امیری با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای میناب گفت: طرح جامع توسعه استان که با تدبیر استاندار هرمزگان تدوین شده، باید به‌عنوان برنامه‌ای مدون در دستور کار دستگاه‌های دولتی و غیردولتی قرار گیرد.

وی افزود: وزارت میراث فرهنگی نیز برنامه‌ای جامع برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد کارگاه‌های صنایع‌دستی و انجام مطالعات و اکتشافات مرتبط با میراث فرهنگی هرمزگان دنبال خواهد کرد تا زنجیره‌ای ملی از حمایت و مشارکت برای توسعه میناب شکل بگیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: در نشست‌های پیش‌رو با سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و همچنین فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت ساختمان و فولاد، از ظرفیت آنان برای پذیرش مسئولیت و اجرای پروژه‌های مرتبط با میناب استفاده خواهیم کرد.

صالحی‌امیری از دعوت ۵۰ بانک دولتی و خصوصی برای مشارکت در توسعه میناب خبر داد و گفت: بنگاه‌های اقتصادی بزرگ نیز برای پذیرش مسئولیت و مشارکت در اجرای برنامه‌های این شهر دعوت خواهند شد.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از وعده‌ها و حرکت به سمت اقدامات اجرایی اظهار کرد: مردم میناب به سخنرانی نیاز ندارند؛ باید پروژه‌ها در شهر اجرا شوند تا مردم آثار اقدامات را در زندگی و محیط پیرامون خود ببینند.

رئیس ستاد ملی شهدای میناب همچنین از درخواست برای تشکیل ستادی در مجلس شورای اسلامی با مشارکت نمایندگان هرمزگان و تعدادی از چهره‌های بانفوذ مجلس به‌منظور پشتیبانی بودجه‌ای از برنامه‌های میناب خبر داد.

وی گفت: این موضوع برای پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های پیشنهادی ۲۲ دستگاه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ اهمیت دارد و می‌تواند بخشی از چالش‌های موجود میناب را از مسیر بودجه‌ای پیگیری کند.

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت تجمیع و مدیریت منابع مالی افزود: پیشنهاد شده است صندوقی در هرمزگان با محوریت استان تشکیل شود تا منابع حاصل از مشارکت خیران، مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و سایر ظرفیت‌ها در آن تجمیع و برای اجرای طرح‌ها توزیع شود؛ نظارت بر این منابع نیز در داخل استان انجام خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به نقش مردم هرمزگان در حفظ امنیت کشور تأکید کرد: ملت ایران مدیون ایستادگی و مقاومت مردم این استان است و نباید نسبت به شهدای میناب و خانواده‌های آنان بی‌تفاوت بود؛ همه دستگاه‌ها باید با همکاری و هم‌افزایی، زمینه اجرای برنامه‌های عملیاتی و توسعه‌ای این شهر را فراهم کنند.