گروه استان‌ها - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به کمبود نزدیک به یک‌هزار تخت بیمارستانی در استان، از مودیان مالیاتی، پزشکان، فعالان اقتصادی و شاغلان حوزه سلامت خواست با انتخاب پروژه بیمارستان ۱۶۸ تختخوابی میناب در طرح مالیات‌های نشان‌دار، در تأمین منابع مالی و تکمیل این پروژه درمانی مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، «آرش رحیمی» معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه کمبود تخت بیمارستانی یکی از چالش‌های مهم حوزه بهداشت و درمان هرمزگان است، اظهار کرد: در حال حاضر استان با کمبود نزدیک به یک‌هزار تخت بیمارستانی مواجه است و برای جبران این کمبود، طی سال‌های گذشته پروژه‌های مختلفی تعریف شده که تعدادی از آن‌ها در مراحل ساخت و تکمیل قرار دارند.

وی با اشاره به روند اجرای بیمارستان ۱۶۸ تختخوابی میناب افزود: حدود هشت سال از آغاز عملیات اجرایی این پروژه می‌گذرد و تاکنون یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه این بیمارستان برای تکمیل به یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد، تصریح کرد: پروژه هم‌اکنون ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم با تأمین و تخصیص منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز، سال آینده به مرحله بهره‌برداری برسد.

رحیمی ادامه داد: تاکنون هزینه‌های اجرای این پروژه از محل اعتبارات دولتی تأمین شده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت، اما با توجه به شرایط تورمی کشور، ممکن است اعتبارات و پرداخت‌های دولتی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز مالی پروژه برای تکمیل در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده نباشد.

وی با اشاره به ظرفیت ایجادشده در قالب طرح مالیات‌های نشان‌دار گفت: این امکان در کشور فراهم شده است تا مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی بتوانند محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات پرداختی خود را در پروژه‌ها و حوزه‌های مشخص انتخاب کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از پزشکان، فعالان حوزه درمان، صاحبان مشاغل، فعالان اقتصادی و سایر مودیان مالیاتی که دغدغه توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان استان را دارند، دعوت کرد بیمارستان ۱۶۸ تختخوابی میناب را به‌عنوان پروژه منتخب خود در طرح مالیات‌های نشان‌دار انتخاب کنند تا بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل این مرکز درمانی تأمین شود.

رحیمی خاطرنشان کرد: مشارکت مودیان مالیاتی در تأمین منابع مالی این پروژه می‌تواند گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های درمانی هرمزگان باشد و زمینه ارتقای خدمات سلامت و دسترسی بهتر مردم به امکانات درمانی را فراهم کند.

وی تأکید کرد: تکمیل بیمارستان ۱۶۸ تختخوابی میناب علاوه بر افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی، نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های درمانی استان و پاسخگویی به نیازهای سلامت مردم منطقه خواهد داشت.