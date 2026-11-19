گروه استان‌ها - همزمان با هفته بسیج، بیش از هزار و ۶۰۰ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی، جهادی، علمی، ورزشی و محرومیت‌زدایی در شهرستان‌های مختلف هرمزگان پیش‌بینی شده است؛ برنامه‌هایی که در کنار تجلیل از خانواده‌های شهدا و فعالیت‌های مردمی، با افتتاح بیش از ۱۱ پروژه عمرانی و سازندگی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان همراه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، هفته بسیج امسال از ۲۹ آبان تا پنجم آذرماه با شعار «بسیج؛ جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» و با رویکرد «هر ایرانی یک بسیجی» در استان هرمزگان گرامی داشته می‌شود؛ مناسبتی که امسال با برنامه‌های متنوع در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، جهادی، علمی، ورزشی، سازندگی و محرومیت‌زدایی در نقاط مختلف استان همراه شده است.

بر اساس اعلام فرماندهان نواحی مقاومت بسیج، در مجموع بیش از هزار و ۶۰۰ عنوان برنامه برای این ایام در سطح استان پیش‌بینی شده که شهرستان‌های مختلف سهم قابل توجهی از این فعالیت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

میناب؛ پیشتاز برنامه‌های هفته بسیج با ۵۱۹ عنوان

در شهرستان میناب، سرهنگ علی اسلامی، فرمانده سپاه این شهرستان، از اجرای ۵۱۹ برنامه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی، جهادی، علمی و ورزشی خبر داده است. این برنامه‌ها با مشارکت اقشار مختلف مردم و با هدف ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی و تقویت فعالیت‌های اجتماعی و مردمی برگزار می‌شود.

از ۲۳۰ برنامه در بندرعباس تا ۲۰۸ برنامه در رودان

در مرکز استان نیز ۲۳۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج پیش‌بینی شده است. سرهنگ حمید کمالی، فرمانده سپاه ناحیه بندرعباس، سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا، برگزاری یادواره‌های شهدا، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم، جشنواره‌های فرهنگی و ورزشی و برنامه‌های تربیتی و بصیرتی را از جمله محورهای این هفته عنوان کرده است.

در شهرستان رودان نیز ۲۰۸ عنوان برنامه، شامل ۴۶ برنامه شاخص، در دستور کار قرار دارد. برگزاری پنج یادواره شهدا، افتتاح طرح‌های اقتصاد مقاومتی و نشست‌های جهاد تبیین از مهم‌ترین برنامه‌های اعلام‌شده در این شهرستان است.

برنامه‌های گسترده در شرق و غرب هرمزگان

در شهرستان‌های بستک و بشاگرد نیز هرکدام بیش از ۱۲۰ عنوان برنامه پیش‌بینی شده است. در بستک، افتتاح طرح‌های مرتبط با انرژی خورشیدی، نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی، یادواره شهدا، میز خدمت و برنامه‌های ورزشی و فرهنگی در دستور کار قرار دارد.

در بشاگرد نیز برنامه‌هایی در حوزه‌های آموزشی، تربیتی، ورزشی، اقتصاد مقاومتی، سازندگی، جهاد تبیین و محرومیت‌زدایی اجرا خواهد شد.

همچنین در جزیره قشم ۱۱۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و جهادی، در شهرستان جاسک بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه و در پارسیان ۷۲ برنامه پیش‌بینی شده است. اجرای گروه‌های جهادی، خدمات پزشکی در مناطق کم‌برخوردار، دیدار با خانواده شهدا، برنامه‌های بصیرتی، فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی و اجتماع بسیجیان از محورهای مشترک این برنامه‌هاست.

در شهرستان بوموسی نیز ۳۴ عنوان برنامه در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، آموزشی و جهادی تدارک دیده شده است؛ برنامه‌هایی که علاوه بر جزیره بوموسی، در محل سکونت خانواده‌های ساکن در سرزمین اصلی نیز دنبال خواهد شد.

افتتاح بیش از ۱۱ پروژه عمرانی با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان

در کنار برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، هفته بسیج در هرمزگان با بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی نیز همراه خواهد بود.

سرتیپ دوم پاسدار «حسن صنعتکاران» فرمانده سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان، از افتتاح و بهره‌برداری بیش از ۱۱ پروژه عمرانی، سازندگی و محرومیت‌زدایی با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داده است.

به گفته وی، اجرای طرح‌های راه‌سازی روستایی، ساخت و تکمیل مدارس، احیای قنوات و انتقال آب کشاورزی از جمله پروژه‌هایی است که همزمان با این هفته به بهره‌برداری می‌رسند و هزاران نفر از مردم استان از خدمات آن‌ها بهره‌مند خواهند شد.

سردار صنعتکاران همچنین با اشاره به فعالیت بسیج در عرصه‌های مختلف، نقش این مجموعه را محدود به حوزه دفاعی و امنیتی ندانست و بر حضور آن در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، سازندگی و محرومیت‌زدایی تأکید کرد.

تأکید نماینده ولی‌فقیه بر تداوم فرهنگ خدمت و مسئولیت‌پذیری

آیت‌الله «محمد عبادی‌زاده» نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان نیز در پیامی به مناسبت هفته بسیج، این نهاد مردمی را نماد ایمان، وحدت، خدمت و اقتدار ملی دانست و با اشاره به نقش‌آفرینی بسیجیان در عرصه‌های مختلف، بر ضرورت تقویت روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، محرومیت‌زدایی و خدمت بی‌منت به مردم تأکید کرد.

وی همچنین حضور مردم و بسیجیان استان در سه مرحله رزمایش «جان‌فدایان ایران» را جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و مشارکت مردمی توصیف و از تلاش‌های بسیجیان، گروه‌های جهادی و دست‌اندرکاران این برنامه‌ها قدردانی کرد.

مرور برنامه‌های اعلام‌شده در شهرستان‌های هرمزگان نشان می‌دهد هفته بسیج امسال صرفاً به برگزاری مراسم و نشست‌های مناسبتی محدود نشده و بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها بر خدمت‌رسانی مستقیم به مردم، اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی، حمایت از مناطق کم‌برخوردار، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی متمرکز است.

از اجرای صدها برنامه در میناب و بندرعباس تا فعالیت گروه‌های جهادی در بشاگرد، جاسک و جزایر استان، هرمزگان در این هفته شاهد مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع خواهد بود؛ برنامه‌هایی که میزان اثرگذاری آن‌ها بیش از هر چیز در استمرار خدمات، پاسخ‌گویی به نیازهای مردم و به ثمر رسیدن طرح‌های پیش‌بینی‌شده سنجیده می‌شود.