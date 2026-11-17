گروه استان‌ها - فرماندار ویژه میناب از تشکیل بانک اطلاعاتی جامع برای ثبت و پیگیری درخواست‌ها و مشکلات خانواده‌های شهدای دانش‌آموز دبستان شجره‌طیبه خبرداد و گفت: مطالبات این خانواده‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی به‌صورت منسجم پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، محمد رادمهر معاون استاندار هرمزگان و فرماندار ویژه میناب در نشست بررسی مسائل و مطالبات خانواده‌های شهدای دانش‌آموز دبستان شجره‌طیبه میناب، با قدردانی از صبوری، ایثار و مقاومت این خانواده‌ها اظهارکرد: خانواده‌های شهدا با تقدیم عزیزان خود، ایثار بزرگی کردند و امروز وظیفه همه مدیران و مسئولان است که برای پاسخگویی به مطالبات و رفع مشکلات آنان با تمام توان پای کار باشند.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری منسجم درخواست‌های خانواده‌های شهدا افزود: برای شناسایی دقیق نیازها و رسیدگی مؤثر به مشکلات این خانواده‌ها، بانک اطلاعاتی جامعی تشکیل می‌شود تا مسائل و مطالبات آنان در بخش‌های مختلف ثبت و متناسب با هر موضوع از طریق دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

فرماندار ویژه میناب با اشاره به تشکیل ستاد ملی بازسازی میناب خاطرنشان کرد: با حمایت‌های استاندار هرمزگان و دولت، تلاش می‌شود گام‌های مؤثری در زمینه توسعه زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی، رسیدگی به مطالبات خانواده‌های شهدا و رفع مشکلات مردم ولایتمدار این شهرستان برداشته شود.

رادمهر همچنین از اجرای ۲ طرح عمرانی و خدماتی به یاد شهدای میناب خبرداد و گفت: به‌زودی عملیات اجرایی زائرسرا با مشارکت شهرداری تهران آغاز می‌شود و شهرداری کرج نیز مسئولیت احداث بوستان شهدای میناب را بر عهده خواهد داشت.

حمایت‌های اشتغال‌زایی و مهارتی برای خانواده‌های شهدا

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از خانواده‌های شهدای دانش‌آموز دبستان شجره‌طیبه اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌ها و امکانات مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای خدمت‌رسانی به این خانواده‌ها در اختیار آنان قرار دارد و اعتقاد داریم هرچه داریم از برکت خون شهداست.

کیامرث برخورداری با اشاره به برنامه‌های حمایتی این اداره‌کل در حوزه اشتغال افزود: تسهیلات مشاغل خانگی، حمایت از فعالیت‌های صنایع‌دستی و بهره‌مندی از آموزش‌ها و مدارک مهارتی سازمان فنی و حرفه‌ای با محوریت بنیاد شهید و امور ایثارگران برای خانواده‌های معظم شهدا پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: خانواده‌هایی که دارای طرح، ایده یا برنامه‌ای برای راه‌اندازی کسب‌وکار و فعالیت در حوزه مشاغل خانگی و صنایع‌دستی هستند، می‌توانند از ظرفیت‌های حمایتی و آموزشی دستگاه‌های مرتبط استفاده کنند تا زمینه ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای آنان فراهم شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان تأکید کرد: هدف این است که با شناسایی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خانواده‌های شهدا، حمایت‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که علاوه بر رفع نیازهای مقطعی، زمینه اشتغال پایدار و توانمندسازی آنان نیز فراهم شود.

آمادگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی میناب برای خدمت‌رسانی

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی میناب نیز در این نشست گزارشی از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی حوزه صنایع‌دستی شهرستان ارائه کرد.

سعید نیکوئی با گرامیداشت هفته ملی مهارت اظهار کرد: مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی میناب با استفاده از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و خدماتی خود آماده خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدای دانش‌آموز دبستان شجره‌طیبه و بازماندگان آنان است.

در ادامه این نشست، خانواده‌های شهدای دانش‌آموز نیز به بیان مسائل، مشکلات و مطالبات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند و موضوعاتی از جمله بیمه، هزینه‌های درمانی، اشتغال پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی را مطرح کردند.

مسئولان حاضر در نشست نیز بر ضرورت بررسی درخواست‌های مطرح‌شده و پیگیری آن‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی تأکید کردند.

تجدید میثاق با شهدای دانش‌آموز و بازدید از کارگاه‌های مهارتی

در پایان این نشست، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان و فرماندار ویژه میناب به همراه جمعی از مدیران استانی و شهرستانی با حضور در گلزار شهدای دانش‌آموز دبستان شجره‌طیبه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهدا، با آرمان‌های آنان تجدید میثاق کردند.