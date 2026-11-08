گروه استان‌ها - رئیس دادگستری و امام جمعه میناب با تأکید بر گسترش فرهنگ صلح، سازش و گذشت در جامعه، نقش شوراهای حل اختلاف را در کاهش اختلافات، ایجاد آرامش و تقویت روابط اجتماعی مؤثر دانستند.

تأکید بر ترویج فرهنگ صلح و سازش و تحکیم روابط اجتماعی در میناب

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، به مناسبت روز شورای حل اختلاف رئیس دادگستری شهرستان میناب و جمعی از اعضای شوراهای حل اختلاف با امام جمعه این شهرستان دیدار کردند و در این دیدار بر ضرورت ترویج فرهنگ صلح و سازش، حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌وگو و تقویت روحیه گذشت در جامعه تأکید شد.

حجت‌الاسلام علیرضا شهرخی رئیس دادگستری شهرستان میناب ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، گزارشی از عملکرد این مجموعه در ۶ ماهه نخست سال جاری ارائه کرد و گفت: در این مدت، سه هزار و ۱۸۸ پرونده به شوراهای حل اختلاف شهرستان وارد شده و سه هزار و ۸۲۳ پرونده نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با اشاره به عملکرد شعب در زمینه ایجاد سازش افزود: از مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده، ۶۳ درصد به سازش منتهی شده و میزان سازش در پرونده‌های مختومه نیز ۱.۱۴ درصد گزارش شده است.

رئیس دادگستری شهرستان میناب با اشاره به ساختار و گستردگی فعالیت شوراهای حل اختلاف در این شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴ شعبه روستایی و ۹ شعبه شهری که ۵ شعبه شهری در مجتمع صلح و ۴ شعبه شهری منفرد در تیرور، بندزرک، سندرک و همچنین شعبه ویژه زندان فعالیت دارند.

شهرخی ادامه داد: در مجموع ۲۳ شعبه شورای حل اختلاف در حوزه قضایی شهرستان میناب فعالیت می‌کنند و در راستای حل‌وفصل اختلافات مردم و گسترش فرهنگ صلح و سازش خدمات ارائه می‌دهند.

در ادامه این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه میناب با اشاره به جایگاه مهم شوراهای حل اختلاف در جامعه بر ضرورت نهادینه‌شدن فرهنگ صلح، سازش و گذشت تأکید کرد.

وی اظهار کرد: ترویج فرهنگ گذشت و سازش در جامعه می‌تواند بسیاری از اختلافات و کدورت‌ها را برطرف کند و زمینه‌ساز آرامش، همدلی و تحکیم روابط اجتماعی شود.

امام جمعه میناب با قدردانی از تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف، نقش این مجموعه را در کاهش تنش‌های اجتماعی و حل اختلافات از مسیر گفت‌وگو و تفاهم ارزشمند دانست.

در پایان این برنامه رئیس دادگستری شهرستان میناب به همراه اعضای شوراهای حل اختلاف با حضور در گلزار شهدای دانش‌آموز میناب، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با آرمان‌های شهدای دانش‌آموز دبستان شجره طیبه تجدید میثاق کردند.